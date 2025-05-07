快訊／雨區擴大！10縣市大雨特報　最新警戒範圍曝

▲中央氣象署發布大雨特報。（示意圖／ETtoday資料照）

生活中心／綜合報導

中央氣象署11時20分持續針對10縣市發布大雨特報，鋒面影響，易有短延時強降雨，今(7)日北部、宜蘭地區及台中、南投、花蓮山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲。

大雨特報

影響時間：07日上午至07日晚上

＊大雨：台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市山區、南投縣山區、宜蘭縣、花蓮縣山區

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▲氣象署大雨特報地圖。（圖／氣象署提供）

根據氣象署預報，今日持續受鋒面影響，天氣不穩定，尤其中部以北及宜、花地區雨勢可能會比較明顯，局部地區伴隨雷擊、強陣風等劇烈天氣現象，並且有大雨發生的機率，而南部及台東地區大部分時間以多雲天氣為主，偶有局部的短暫陣雨，中午過後山區容易有雷陣雨，並且有較大雨勢發生的機率，整體降雨到晚上逐漸趨緩。

溫度方面，中部以北、宜花降雨明顯，高溫會比昨天下降，北部、宜蘭白天高溫23至24度，感受舒適，中部、花東高溫26至28度，南部高溫仍然有30至32度，感受上還是比較悶熱一些，夜晚清晨中部以北、東半部低溫21至24度，南部低溫25、26度。



資料來源：氣象署