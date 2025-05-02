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社會 社會焦點 保障人權

喊Baby撩人妻　外籍男辯「愚人節玩笑」仍被判賠3萬元

記者黃翊婷／新北報導

一名人夫控訴，前妻小美（化名）在尚未離婚之前，與外籍同事阿豪（化名）發生婚外情，兩人不僅互稱「baby」，還會傳送訊息互訴思念、愛意，讓他無法接受，憤而決定對兩人提告求償50萬元。雖然阿豪辯稱那些對話只是愚人節玩笑，但新北地院板橋簡易庭法官日前審理之後，仍判他應賠償人夫3萬元較為適當。

▲▼男女,兩性,吵架,相愛,交往,婚姻,戀愛,情侶,伴侶。（示意圖／CFP）

▲阿豪否認與小美有不正當交往關係，他只是在愚人節當天開玩笑罷了。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

人夫在判決書中主張，去年4月間小美尚未與他離婚，卻與同事阿豪發生婚外情，連續2天傳送曖昧訊息，例如互稱「baby」，小美曾向阿豪表示「好想你喔」，阿豪也回覆「好想親妳一下喔」、「I love you，我覺得妳好可愛喔」等話，兩人多次互訴思念、示愛，讓他無法接受，憤而決定對兩人提告求償50萬元。

小美則辯稱，她與阿豪僅因工作短暫接觸過幾天，期間都只討論工作的事情，沒有做出任何踰矩行為，發生上述對話之後，阿豪便與她終止聯繫，反而是前夫故意誇大其詞；再者，她與前夫調解離婚時，就說好不會對此提告求償。

阿豪也表示，他與小美在不同地點工作，都是以網路電話聯繫，事發當天剛好是愚人節，他才會在對話中開玩笑，實際上並沒有做出任何違背善良風氣的行為。

不過，新北地院板橋簡易庭法官檢視對話紀錄證據，發現小美和阿豪除了上述親密對話之外，還曾在聊天時提及「不穿褲子睡覺」等話題，彼此甚至做出多次親吻動作，這顯然已經屬於情侶間表達愛意的行為。

法官指出，小美曾向阿豪抱怨，「我發現我老公動了我的錄影機」，由此可見，阿豪應當知道小美已婚的身分，兩人的行為確實侵害到人夫的權益，但考量到小美在離婚時就已談好「概括免除與她因婚姻關係有關之一切損害賠償義務」，最終僅判阿豪應賠償人夫3萬元較為適當，全案仍可上訴。

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