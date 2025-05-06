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台中重機追撞「公主派對」直播主超跑　藍寶堅尼屁股受傷了

▲▼台中重機追撞「公主派對」直播主超跑　藍寶堅尼屁股受傷了。（圖／記者許權毅翻攝）

▲台中重機騎士恍神追撞，藍寶堅尼車尾受損。（圖／民眾提供）

記者許權毅、柯沛辰／台中報導

台中市大雅區6日傍晚5點38分發生一起車禍意外，47歲黃姓男子騎乘紅牌重機，沿中清路三段往沙鹿方向直行，不料與前方同向32歲潘男駕駛的藍寶堅尼發生碰撞。據了解，超跑車主是直播主「公主派對」成員「程哥」，警方初判黃男未保持安全距離。

警方調查，事故地點在大雅區中清路3段802號前，當時黃男往沙鹿方向直行，因未保持安全距離，撞上前方藍寶堅尼，導致重機左前車身受損、超跑右後車尾受損。

▲▼台中重機追撞「公主派對」直播主超跑　藍寶堅尼屁股受傷了。（圖／記者許權毅翻攝）

▲藍寶堅尼HURACAN LP610-4，新車價約1500萬。（圖／民眾提供）

▲▼台中重機追撞「公主派對」直播主超跑　藍寶堅尼屁股受傷了。（圖／記者許權毅翻攝）

▲肇事的紅牌重機。（圖／民眾提供）

肇事的黃姓騎士供稱，當時一時分心才會撞上藍寶堅尼。警方到場酒測後，確認雙方酒測值為0，黃男輕傷自行就醫，後續警方將調閱相關影像，進一步釐清肇責歸屬。

據了解，遭撞的是藍寶堅尼HURACAN LP610-4，新車價1500萬，若二手約五折。車主是電商平台直播主「公主派對」的成員「程哥」，他今日下午駕駛藍寶堅尼出門，不料被追撞。

▼「公主派對」直播主「程哥」。（圖／翻攝自臉書）

▲▼「公主派對」直播主「程哥」。（圖／記者柯沛辰攝）

▼「公主派對」直播主「程哥」。（圖／翻攝自IG）

▲▼「公主派對」直播主「程哥」。（圖／記者柯沛辰攝）

 
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