山區午後大雨樹倒阻路...38人受困　和平警連手民眾助脫困

▲午後大雨路樹倒下橫躺路中雙向車道受阻38人受困，員警及民眾將樹鋸斷後，合力將樹幹移開受困民眾才順利下山。（圖／記者李陳信得翻攝，下同）

記者李陳信得／台中報導

台中市和平警分局大棟派出所於4日傍晚6時16分許接獲報案，稱在和平區中專一線(雪山路)16.7公里處因午後陣雨影響，邊坡出現大樹坍塌情形，阻斷道路雙向通行。所長謝濬紘與警員張健能獲報後立即趕往現場，實施交通管制 並擺設三角錐警示，避免交通危害。





智現場發現倒塌的樹木橫臥二個車道，導致雙向交通完全中斷。由於事發當時適逢假日，現場共有約38人受困無法下山，包括台灣好行公車1輛、一般車輛15輛及機車2輛。警方到場後迅速聯繫林業保育署，請求派員攜帶鏈鋸等工具進行緊急清理作業。將大樹以鏈鋸分段切割警民合力移置路旁，完成後大家齊聲歡呼，於當晚7時20分先行恢復單向通行，受困民眾得以先行順利下山離開大雪山森林遊樂區，整起事件並未造成任何人員傷亡，處置過程迅速有效。

和平警分局長施永昭呼籲，山區道路受天候影響風險較高，駕駛人行駛時應減速慢行，隨時留意路面狀況，切勿任意超車、超速。若發現有倒木、落石或其他障礙物，應立即通報相關主管機關，或撥打110請警方到場協助，共同守護行車安全。