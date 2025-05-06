印度宣布暫停《印度河水協定》　不讓「一滴水」流進巴基斯坦

▲ 新德里當局已切斷從奇納布河流向巴基斯坦的水源，導致下游急劇乾涸。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

印度媒體指出，新德里當局已切斷從奇納布河（Chenab River）流向巴基斯坦的水源，不允許印度河的任何「一滴水」流向巴基斯坦。畫面顯示，由於《印度河水協定》被暫停，上游供水被切斷，奇納布河急劇乾涸。

巴基斯坦外交部5日對此表示，該國已決定正式向聯合國安理會通報南亞局勢最新進展。聲明指出，巴方將特別向安理會通報印度的「侵略行徑、反復挑釁及煽動性言論，對地區及全球和平穩定構成何種嚴重威脅」，以及印度「試圖非法單方面暫停《印度河水條約》的行為，明顯違反其國際義務」，呼籲安理會採取適當措施，應對上述「令人擔憂的事態發展」。

《印度河水協定》由世界銀行在1960年促成印巴簽署，協議要求兩國共享水資源及排水資訊，防止對下游環境的傷害。

與此同時，巴基斯坦軍方官員5日告訴《新華社》記者，當地時間4日深夜11時45分左右，印軍向喀什米爾（Kashmir）地區印巴實際控制線的巴方一側多個哨所開火，巴軍則「全力反擊」。

對此，印度軍方則反控，4日晚間至5日凌晨期間，喀什米爾地區印巴實控線附近的巴方哨所，再次透過輕武器向印方進行射擊，印度軍隊迅速予以回擊。這是喀什米爾恐攻事件發生後，雙方在實控線附近連續第11天進行交火。

此次印巴衝突源於4月22日，印控喀什米爾地區發生針對遊客的恐怖攻擊事件，造成至少28人死亡，20多人受傷。巴基斯坦虔誠軍及真主聖戰者組織的附屬組織「喀什米爾抵抗陣線」（The Resistance Front）事後聲稱對此次襲擊負責，並指責超過85000名非喀什米爾定居此地，引發當地「人口結構變化」。

隨後印度與巴基斯坦均採取強硬措施，引發局勢升級。巴基斯坦政府5月4日宣布，禁止透過陸路、海路和空路轉運進口原產於印度的貨物，並禁止第3國向印度出口的貨物經由巴基斯坦過境。印度宣布暫停《印度河水協定》的同時，還關閉兩國間主要陸地邊境口岸，並對所有巴基斯坦航班關閉領空。

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