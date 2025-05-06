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詐團PO白皙美照徵友　圤智雨揪2破綻「正妹身分曝光」

記者黃翊婷／綜合報導

網紅推手圤智雨近日發現一篇詐團PO文，對方不僅盜用網紅「油條兄弟」成員柳橙的照片，還自稱36年次，讓他感到很傻眼，「詐騙集團智商堪憂，現在當詐騙集團的都不知道36年次是幾歲嗎？」

網紅遭詐團盜照。（圖／翻攝自Facebook／圤智雨）

▲圤智雨發現詐團盜用柳橙的照片，在網路上發布假的徵友文章。（圖／翻攝自Facebook／圤智雨）

圤智雨5日在臉書粉專「圤智雨 雨的十二時辰的貼文」發文表示，在其他社群平台看到一篇假徵友文章，對方自稱36年次，有工作、無負債、未孕，想找與自己類似條件的老公，文中還附上一張身穿一字領上衣、手拿大香腸的白皙正妹照片。

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圤智雨直言，「詐騙集團智商堪憂，現在當詐騙集團的都不知道36年次是幾歲嗎？」而且被盜用照片的正妹，其實是網紅「油條兄弟」的成員柳橙，「重點是，盜用的這張照片，不就是大部分台灣人現在都認識的油條兄弟嗎？」

其他網友們也紛紛留言表示，「36年次，78歲，這已經不是美魔女可以形容了」、「我反而覺得他們是靠這種爛文案，來找更笨的人來騙啊」、「詐團都是偷照片來騙錢，連女優照也是，騙的一大推」、「他可能是國文能力不太好，36年次也許是想表示36歲」。

網紅遭詐團盜照。（圖／翻攝自IG／orange.207）

▲詐團盜用的照片，是柳橙前年5月在IG發布的影片截圖。（圖／翻攝自IG／orange.207

經查，詐團盜用的照片，是柳橙在2023年5月5日上傳至IG的影片截圖。網紅「油條兄弟」的YouTube頻道主要以搞笑短劇為主，希望用「負面教材傳遞正面能量」，沒想到成員竟遭詐團盜照；不過，目前柳橙似乎正在越南旅遊，她透過IG限動分享旅遊過程，好心情未受影響。

詐騙集團智商堪憂 現在當詐騙集團的都不知道36年次是幾歲嗎？ 重點是，盜用的這張照片 不就是大部分台灣人現在都認識的 油條兄弟嗎？

圤智雨 雨的十二時辰發佈於 2025年5月4日 星期日
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