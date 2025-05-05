快訊／連5震！18:21台灣東部海域規模4.4地震　最大震度3級

▲中央氣象署發布最新地震報告。（圖／氣象署提供）
生活中心／綜合報導
地牛翻身！根據中央氣象署地震測報中心資料，今天傍晚6時21分台灣東部海域發生芮氏規模4.4地震，震央在花蓮縣政府東方30.3公里處，深度16.7公里，屬於極淺層地震。
氣象署指出，這起地震觀測到最大震度為3級，出現在花蓮縣花蓮市。
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根據氣象署測報資料，震度3級地區為花蓮縣，震度1級地區為宜蘭縣、南投縣、台中市。
▲傍晚連續發生多起地震。（圖／氣象署提供）
資料來源：氣象署
▲中央氣象署發布最新地震報告。（圖／氣象署提供）
生活中心／綜合報導
地牛翻身！根據中央氣象署地震測報中心資料，今天傍晚6時21分台灣東部海域發生芮氏規模4.4地震，震央在花蓮縣政府東方30.3公里處，深度16.7公里，屬於極淺層地震。
氣象署指出，這起地震觀測到最大震度為3級，出現在花蓮縣花蓮市。
根據氣象署測報資料，震度3級地區為花蓮縣，震度1級地區為宜蘭縣、南投縣、台中市。
▲傍晚連續發生多起地震。（圖／氣象署提供）
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