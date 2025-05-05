「美女輔導長」轉傳黑函遭記過　海軍中將控妨害名譽不起訴

▲海軍「美女輔導長」張泰晴因轉傳長官黑函訊息挨告不起訴。（資料照／翻攝青年日報、海軍陸戰隊急先鋒臉書）

記者劉昌松／台北報導

海軍司令部中將政戰主任劉慶斌，去年遭網路黑函攻擊不當支領差旅費、人事任用有問題，經國防部調查認為查無不法後，被譽為「美女輔導長」的張泰晴等4名軍士官仍轉傳相關文章，除了被軍方記過懲處，還被劉慶斌控告妨害名譽。台北地檢署5日以4人只是私下傳息，與散布於眾犯罪構成要件不符等理由，處分不起訴。

臉書社團「靠北長官」在2024年間出現大量質疑劉慶斌的爆料，國防部長顧立雄下令督察室進行調查，根據媒體報導，軍方調查報告認為，有關支領差旅費部分，雖有瑕疵但無不法，至於爆料質疑政戰人事調任問題，也符合相關規範；軍方調查還給劉慶斌清白，但仍有不利劉慶斌的黑料在軍中流傳。

其中1名收到黑函訊息的軍官提出檢舉，海軍內部循線找出張泰晴、周姓、許姓和洪姓等4名軍士官涉案，對4人分別施以1次到2次的記過懲處，劉慶斌另外向刑事局報案，控告張泰晴等4人涉嫌《刑法》妨害名譽、《陸海空軍刑法》公然侮辱長官等罪。

但檢察官調查認為，張泰晴等人只是1個傳1個，私下把不知道來源的訊息轉傳給同袍或友人，並非公開指摘或是散布於眾，行為與誹謗等罪的構成要件不符，因此處分將張泰晴等4人都不起訴。