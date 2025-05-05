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要拍要快！高雄《天空之城》奇景5／12施工　漂浮拉普達劃下句點

▲▼左營蓮池潭「天空之城樹」。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲左營蓮池潭「天空之城樹」。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

位於高雄蓮池潭春秋閣北側有一棵50年老榕樹，因樹根緊貼水泥基座生長，彷彿飄在空中，先前有日本留學生發現後，直呼很像動畫大師宮崎駿作品《天空之城》裡的「拉普達」場景，引起台日網友熱議。不過好景不常，高雄觀光局表示，為解決蓮池潭人行步道障礙，木棧道將於5月12日動工拓寬，「天空之城樹」要拍要快了。

一名日本女留學生今年3月在X上傳貼文，當時她到高雄的蓮池潭散步，意外發現了一顆巨大的榕樹，且榕樹的樹根向下生長以後，竟然包覆住了人行道下方的水泥基柱，彷彿飄浮在空中，乍看之下宛如《天空之城》當中的拉普達，特別的場景讓她驚呼「不覺得很神奇嗎」，貼文至今已吸引262萬人次觀看。

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觀光局長高閔琳表示，為改善蓮池潭環潭交通安全，解決蓮池潭人行步道障礙物與斷點、打通蓮池潭最後一哩路，觀光局爭取經費推動「113年度蓮池潭風景區環境營造工程」，將於2025年5月12日就木棧道進行拓寬整建。

▲▼左營蓮池潭「天空之城樹」。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲「天空之城樹」進行步道施工後模擬圖。（圖／記者許宥孺翻攝）

高閔琳指出，除了邀請屏東科技大學森林系教授現地勘查提供專業建議外，也邀請在地里長、啟明堂廟宇代表和地方議員多次現勘聽取意見。不過「天空之城樹」有壯觀的盤根景象，考量民眾通行安全與春秋閣結構安全，將以保護樹木根系的工法施作；因此盤根錯節的榕樹樹根的特殊場景將成最後倒數。

觀光局指出，此次工程著重改善春秋閣北側原有老舊、寬度不足的木棧道，採用「填土培厚」工法，可提升步行安全與舒適性，也能有效保護春秋閣歷史建築免於施工干擾。整體整建工程將於今年9月完工，未來將打造更完整友善的湖畔步道系統，提供不同年齡層遊客無障礙的觀光體驗。

▲蓮池潭龍虎塔。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲蓮池潭龍虎塔經過整修後已重新開放。（圖／記者許宥孺翻攝）

此外，蓮池潭知名地標景點的龍虎塔，歷經整修後已於4月13日正式重新開放，此次不僅修復塔體結構、重現經典外觀，觀光局也增設了多國語言導覽牆，介紹蓮池潭與左營舊城的人文歷史、生態景觀、美食與建議遊程，以強化國際觀光服務。值得一提的是，廟方首度加入夜間燈光秀設計點亮夜間潭畔，為蓮池潭夜遊注入新亮點。開放至今已吸引大量遊客前來打卡，不少民眾讚嘆煥然一新的景觀「更有氣勢」。

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