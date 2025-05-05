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高雄澄清湖對決侏羅紀！一夜狂抓10隻綠鬣蜥　這2隻長達1.4m

記者賴文萱／高雄報導

綠鬣蜥因人為棄養於野外成為入侵物種，數量年年攀升引發生態危機，近日就有高雄民眾在澄清湖邊，直擊一隻超過170公分長的綠鬣蜥出沒，路人見狀不敢經過，還險些跌倒。高雄市農業局4日派出團隊前往巡捕，一夜捕獲到10隻，其中最大2隻體長約有140公分，後續將加強巡查捕捉。

▲▼高雄變侏羅紀公園！1.7m長「超巨綠鬣蜥」出沒　網看傻：是恐龍？（圖／J爸提供）

▲高雄變侏羅紀公園！1.7m長「超巨綠鬣蜥」出沒。（圖／J爸提供）

綠鬣蜥專業移除達人「J爸」在臉書曝光一段影片，有民眾在澄清湖直擊一隻巨型綠鬣蜥出沒在澄清湖步道，附近有路人要經過也不為所動，絲毫不怕人也不閃躲，反倒是路人見狀不敢經過，還差點踩空跌倒。

網友看見畫面後驚呼，「這隻也太大隻了」、「也太大隻了吧！而且人靠近完全不怕沒有要跑的意思」、「這看起來像恐龍了吧！誇張」、「哇～太粗勇了吧！好嚇人」。

▲▼高雄變侏羅紀公園！1.7m長「超巨綠鬣蜥」出沒　網看傻：是恐龍？（圖／J爸提供）

▲農業局已派員捕捉該隻「超巨綠鬣蜥」，但尚未有所發現。（圖／J爸提供）

有關澄清湖綠鬣蜥出沒，農業局表示，4日接獲訊息後立即派出團隊前往巡捕，作業至今日凌晨為止，共計捕獲10隻大小不等個體，其中有2隻體長約140公分，後續已要求委外團隊，持續於澄清湖加強巡查捕捉。

▲▼1.7m超巨綠鬣蜥擋路嚇人！高雄澄清湖一夜捉10隻　最大體型曝光 。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼綠鬣蜥擋路嚇人！高雄澄清湖一抓捉10隻，最大體型曝光 。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼1.7m超巨綠鬣蜥擋路嚇人！高雄澄清湖一夜捉10隻　最大體型曝光 。（圖／記者賴文萱翻攝）

農業局說，綠鬣蜥是草食性動物，不會攻擊人，市民若發現綠鬣蜥不用害怕，為安全起見，除非本市受訓合格獵人，請不要自行捕捉，請通報1999由農業局委外專業團隊移除。

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