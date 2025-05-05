快訊／高雄大樓狂竄火煙！消防破門女屋主大驚：不知家燒了

▲高雄鳳山住宅大樓發生火警，冷氣室外機燃燒竄出火舌。（圖／民眾提供）



記者吳世龍、許宥孺／高雄報導

高雄市鳳山區今(5日)發生住宅火警，一棟住宅大樓陽台突然竄出火舌、黑煙，路過民眾發現後緊急報警。消防隊出動人車前往住家救援，按鈴時沒有住戶應門，情急之下只好破門，沒想到破了第一道鎖，女屋主才出來開門，驚呼不知道自家著火，直到開了房門後，才發現其中一間臥室燃燒雜物，並延燒至冷氣室外機。

事故發生在5日上午11點55分，警消獲報，鳳山區新富路422巷發生火警，消防局出動16車46人前往搶救，抵達時，發現其中一間住家陽台飄出陣陣濃煙，並伴隨有火舌竄出，大樓外牆已被燻黑。

▲大樓外牆被燻黑。（圖／記者吳世龍攝）



消防隊緊急上樓救援，但按鈴後卻無人應門，起初以為住戶不在家，只好當場破門救火，沒想到破了第一道門鎖後，女屋主才從房內走出，開門詢問消防隊上門是何事？經消防員告知住家起火後，女屋主驚呼，表示稍早待在主臥室內，完全沒發現其他房間失火了。

消防隊進屋後，打開起火的房間房門，煙霧瞬間竄出，火勢於中午12點13分順利撲滅，事故沒有造成人員傷亡。初步了解，房間內當時在床鋪一角燃燒雜物，火勢延燒至冷氣室外機，至於事故發生原因，仍要由火調科釐清。