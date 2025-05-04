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韓劇取景海岸淪陷！濟州島「銅藻入侵」腥臭撲鼻　垃圾從中國飄來

▲▼學名為「銅藻」的外來藻類入侵南韓濟州島海域，並且大量繁衍。（圖／達志影像）

▲學名為「銅藻」的外來藻類入侵南韓濟州島海岸，並且大量繁衍。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

濟州島為南韓知名的觀光勝地，山海美景盡收眼底，特殊的自然景觀更是吸引韓劇劇組前來取景拍攝。然而，近年來受到氣候變遷和海水溫度升高等影響，濟州島海岸慘遭外來藻類入侵，不僅飄散出難聞的惡臭，更嚴重破壞景觀，且還伴隨著疑似從中國飄來的寶特瓶等各種海洋垃圾。

根據韓媒《中央日報》，南韓濟州島每年春夏兩季都會遭到學名為「銅藻」（Sargassum horneri）入侵，這些銅藻從中國浙江省舟山群島沿著黑潮、對馬洋流進入全羅南道、濟州島等南韓西南水域，不過銅藻在舟山卻被用於改善海洋生態系統和漁業資源。

韓媒實際前往濟州市朝天邑新興里的濱海道路，咸德海水域場便座落於此，且附近還開滿各種咖啡廳、餐廳，湧入龐大觀光客群，不過1日下午1時卻因海岸佈滿銅藻而傳來陣陣刺鼻且難聞的腥臭味，紅黑色的銅藻層層佈滿黑色的玄武岩上，其中還夾雜著許多寶特瓶、漁業道具等海洋垃圾。

韓媒發現，寶特瓶上寫著簡體中文，因此合理懷疑這些海洋垃圾與銅藻隨著洋流漂到濟州島海域，不遠處則是有鴨子奮力划水、覓食。

來自首爾的38歲金姓觀光客感嘆，「我在附近餐廳吃飽以後走出來散步，結果卻因為腥臭味而受到驚嚇。當我望向海邊時，更被眼前景象嚇到！看起來不美觀就算了，還傳來噁心難聞的臭味，非常希望有人能趕快來這把銅藻處理掉。」

報導指出，被稱為「濟州島不速之客」的銅藻飄向濟州島沿岸並大量繁殖後，造成濟州當地政府緊張，每年平均有1到2萬噸的銅藻飄向南韓，不僅因攀附漁網等漁業養殖場設施生長，甚至還會附著在船體的螺絲釘，對漁業和觀光客所搭乘的船體構成威脅。

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