不是每間餐廳都有！提供「貼心1服務」超加分　網讚：真的要多支持

▲很多餐廳都會提供貼心服務。（示意圖／取自Pexels）

記者曾筠淇／綜合報導

現在有越來越多店家、餐廳會提供貼心服務，像是為客人準備置物籃、髮圈、衛生棉等。近日就有網友好奇拋問，大家對於店家提供衛生棉、髮圈，有什麼想法呢？像她就覺得有被照顧到的感覺，所以還蠻喜歡的。貼文曝光後，引起討論。

有網友在PTT的WomenTalk板上，以「店家有提供女性用品是加分嗎」為標題發文，提到現在有很多店家標榜性別友善，或是主打服務貼心，像是提供衛生棉、髮圈等物給客人。

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原PO表示，過去就有餐廳會在廁所放漱口水、髮油、保濕噴霧等，而現在連咖啡廳也可能在廁所放置衛生棉，好像這些服務已經不僅僅會出現在高級餐廳了。她坦言，店家放這些用品會讓她覺得被照顧到，所以很喜歡，大家覺得店家提供女性用品是加分的嗎？

▲有些店家會在廁所放置衛生棉、護墊。（示意圖／記者李佳蓉攝）

貼文曝光後，不少網友都直呼，「覺得還有提供衛生棉跟髮圈的店家真的要多支持，畢竟現在很多人會把他們的善良當作應該，能拿多少就拿」、「超級加分」、「有衛生棉真的超貼心」、「我是男的我也會用到髮圈，真心感謝」、「覺得很貼心加分」、「看到會覺得貼心」、「很貼心+1，大多數人應該不會亂拿」、「有漱口水的也很棒！會想讓嘴巴香香的」。

也有網友回應，「衛生棉不會被A光嗎」、「不敢用」、「涼糖每次都被拿光」、「男性用品要放啥好」。話題引發討論。