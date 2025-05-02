逛夜市「有什麼美食必買？」　網1原因搖頭：只當散步用了

▲原PO日前逛了寧夏夜市。（資料照／記者姜國輝攝）

記者曾筠淇／綜合報導

許多人喜歡逛夜市，但看到一些小吃的價格後，卻會嚇一跳！近日有網友發文表示，他本來要在寧夏夜市買晚餐，結果卻被價格嚇到，大家如果去逛夜市的話，有沒有什麼美食是必買的呢？貼文曝光後，引起網友討論。

有網友在PTT的WomenTalk板上，以「去夜市都吃什麼」為標題發文，提到他本來要去寧夏夜市買晚餐，結果發現某一家的蚵仔煎居然要價95元，且還要排隊排很久，之後他又跑去買一些小吃，並吃甜點來收尾。與此同時，原PO便好奇，大家如果去逛夜市，有沒有什麼美食是必買的呢？像他朋友就一定會買地瓜球和糖葫蘆。

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貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「 拔絲地瓜跟鐵板牛排還有鹽酥雞、滷味」、「想吃多一點蔬菜會買黑輪攤」、「我這夜市生意最好的賣炒飯」、「清蒸臭豆腐、滷味、章魚燒」。也有網友點名地瓜球，「地瓜球，我的最愛」、「地瓜球」、「QQ蛋」。

但也有網友則直言，現在很多小吃都太貴了，「現在夜市太貴了」、「夜市隨便買買都比吃到飽還貴」、「隨便逛，沒一定要吃啥，但感覺不便宜了」、「現在已經吃不起夜市了，漲好多」、「上次看到魷魚一份要200元嚇到」、「我也是只當散步用了」。