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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

郭智輝嗆台電員工「看不下去可離開」　黃國昌批：該離開的是你

▲▼國民黨主辦426「反綠共 戰獨裁 凱道一起站出來！」大型集會活動，台灣民眾黨黨主席黃國昌。（圖／記者李毓康攝）

▲民眾黨主席黃國昌。（資料圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

超過百名台電員工今（1日）於勞動節包圍經濟部，訴求「只有核電延役，台電才能續命」，然而經濟部長郭智輝竟回應「看不下去可以離開」，引起引起社會嘩然。對此，民眾黨主席黃國昌痛批，「傲慢的郭大老闆，才是真正該離開的人。」憑恃自己有層峰在罩，每天都在秀下限、耍嘴皮子。

黃國昌1日晚間於臉書發文表示，「傲慢的郭大老闆，才是真正該離開的人。」五一勞動節的今天，基層台電員工犧牲休息的時間，到經濟部前表達自己對於民進黨錯誤能源政策的擔憂。

黃國昌提及，坦白講，政府沒有把該做的事做好，已經非常丟臉了，沒想到郭智輝還在國會直指台電有3萬多名員工，質疑抗議員工的代表性，並嗆聲「他看不下去可以離開啊」，「傲慢的嘴臉，在勞動節的今天，真是格外諷刺！」

黃國昌指出，郭智輝上任迄今，缺乏專業、失言不斷、荒腔走板的政策推動更是罄竹難書，憑恃著自己是總統賴清德讀書會的成員，有層峰在罩，每天都在秀下限、耍嘴皮子，至於國人引頸期待的拚經濟，則是毫無作為。

黃國昌說，「我不知道賴清德跟喜愛穿台電外套的行政院長卓榮泰，還要包庇郭智輝這樣不適任的官員多久？正是因為你們的識人不明，對國家造成莫大的傷害。」如今，國家經濟正遭逢美國高關稅政策的重大衝擊，無法苦民所苦，傲慢的郭大老闆，才是真正該離開的人。

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