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台中忠明南路改善完工　內政部補助1.16億提升通行安全

▲▼「臺中市南區忠明南路道路改善工程」啟用典禮。（圖／內政部提供）

▲「臺中市南區忠明南路道路改善工程」啟用典禮。（圖／內政部提供）

記者郭運興／台北報導

「臺中市南區忠明南路(南屯路一段至國光路)道路改善工程」今(30日)舉辦啟用典禮，內政部次長董建宏指出，中央前瞻計畫補助臺中市約1.16億元，另外，中央也透過「永續提升人行安全計畫」協助建置轄內人行環境，截至4月底，核定臺中58案經費超過13.5億元的改善工程，提升臺中永續人本通行環境，中央與地方齊心努力的目標，就是要讓民眾共享安全的生活環境與品質。

本次活動包括內政部次長董建宏、臺中市長盧秀燕、內政部國土管理署總工程司游源順、內政部國土管理署中區都市基礎工程分署分署長陳俊雄，與地方民意代表等共同參與。董建宏在活動現場也請立委支持前瞻基礎建設計畫第五期（114年度）預算，儘速排審通過，讓中央、地方繼續合作，共同為臺灣打造更好、更安全的生活環境。

董建宏表示，本案改善長度為3.4公里，總經費為1.54億元，中央透過前瞻計畫補助臺中市約1.16億元，補助比例高達75%，完成道路周邊鋪面及標線品質提升、人行道改善及15處路口安全優化工作，提升忠明南路沿線學區通行安全。

董建宏表示，另外，中央透過「永續提升人行安全計畫」協助建置轄內人行環境，截至今(114)年4月底止，核定臺中58案經費超過13.5億元的人行環境改善工程，並由中央補助經費約6.8億餘元，提升臺中永續人本通行環境。

董建宏說明，臺中市忠明南路沿線有多所學校，包括中興大學、大勇、和平與信義3所國小、崇倫國中，以及半平厝、健康公園，忠明綠園道等，是學生重要通學路段及民眾休閒遊憩的據點，在中央經費支持下，協助市府改善既有路面龜裂、平整度不佳、人行道拓寬及阻礙通行的障礙物排除等，除增設無障礙坡道、行人庇護島及優化3處天橋路口與路口的平面動線，有效改善民眾路口停等空間的安全外，也為推行嬰兒車家庭及身障族群提供友善且無礙的通行服務。

董建宏提到，另外，建置偏心左轉車道、擴大槽化島、退縮行穿線及配合號誌及照明整併，共設立32支共桿；同時推動近2公里纜線下地等措施，不只是建構符合民眾期待的人本通行環境，還兼具淨空天際線及市容街景改造的成效。

董建宏指出，中央為協助改善臺中市政府轄內人行、道路及交通瓶頸，近年來持續透過永續提升人行安全、生活圈道路系統、提升道路品質2.0、校園周邊暨行車安全道路改善及均衡城鄉村里道路改善等計畫，補助臺中超過102億餘元，中央與地方齊心努力的目標，就是要讓民眾共享舒適、安全的生活環境與品質。

▼內政部次長董建宏。（圖／內政部提供）

▲▼「臺中市南區忠明南路道路改善工程」啟用典禮。（圖／內政部提供）

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