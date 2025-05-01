里港警轄10大易事路段出爐　駕駛4大不良習慣造成

▲里港警分局公佈10大易肇事路口 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

為守護民眾交通運輸及通行往來安全，里港警分局特公佈最新轄內易肇事的10大路段，呼籲民眾途經易肇事路段時須注意行車安全，並針對發生事故之違規樣態規劃交通執法，冀望減少車禍事故發生。

里港警分局交通組依據交通事故系統數據分析113年至114年迄今車禍件數，統計出10肇事路段分別為: 1.九如鄉九如路段沿線(台3線)、2九如鄉東寧路段沿線、3. 里港鄉中山路至中山南路段、4. 里港鄉里港路段至土庫路段(台3線)、5. 里港鄉里嶺路段(台22線)、6. 鹽埔鄉維新路段沿線、7. 鹽埔鄉勝利路段沿線(台27線)、8. 鹽埔鄉德協路段沿線、9. 高樹鄉興中路(台22線)沿線至和興路、10. 高樹鄉南興路段沿線(台27線)。其中多為省道路段，除為當地居民通行往來之交通要道外，沿途路線又經過九如鄉、里港鄉、高樹鄉及鹽埔鄉市區，平時上下班人潮眾多且交通擁塞，致引發交通事故。

交通組組長巴龍祥指出，分析事故主要肇因為恍神分心駕駛、路口未依規定讓車、違反號誌管制或標誌標線及起步未注意安全等，均為當事人不當駕駛習性造成，且事故多發生於上、下班交通尖峰時段；為了改善交通事故問題，將在易肇事周邊道路口規劃實施路檢、守望、巡邏及交通大執法等，除提高見警率外，亦將加強取締路口未停讓、超速、闖紅燈、轉彎未依規定、酒駕及違規停車等惡性違規行為。

分局長温基興表示，將持續透過交安宣導，輔以取締重點違規，降低事故傷亡程度，同時透過大數據分析，針對事故熱時與熱點，精準投入警力、提升執法效益；此外，因應轄區特性，也呼籲各類大型車業者應遵守道路相關法令規定，切勿酒駕及疲勞駕駛，另函請要求業者自行購買酒精感知器，發車返回公司均應先測試自律，否則駕駛酒將吊扣牌照2年，酒駕因而致人重傷或死亡得沒入車輛，並依照核定路線、時段行駛，並呼籲民眾道路安全需靠你我共同維持，汽、機車駕駛或行人都須遵守交通規則，互相禮讓，行車安全才有保障。