世新大學徵才博覽會職缺翻倍！釋出3000職缺搶世新優質人才

▲ 2025世新大學校園徵才博覽會盛大開幕，吸引企業開出3,000職缺爭相招募世新人才。（圖／世新大學提供，下同）

台北訊

世新大學今（30）日迎來2025年校園徵才博覽會，提供超過3,000個職缺，數量較往年翻倍，這一突破性成就得益於勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署的大力支持。今年活動以「職來運轉、世事皆新」為主題，吸引了74家企業參與，涵蓋多達14種產業類別，從人力資源到多媒體產業，再到金融及保險業，充分展現出世新大學在新聞、傳播、數位多媒體及公關行銷等強項領域的影響力。

校長陳清河在致詞中表達了對企業與學校合作的深切期望，並強調了世新大學在培養學生方面的使命與成就。他指出，學校的任務是將學生培養成為具有理論與實務能力的優質人才，然後送入各大企業。今年的博覽會一舉突破3,000個職缺，顯示出企業對世新人才的高度需求。

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▲ 新聞傳播、公關行銷職缺比例高，世新徵才博覽會激發學生參與熱情。

陳清河強調，世新學生的特點在於能說、能做、能想，並且忠心耿耿，能夠為企業帶來更多的服務和發展。他表示：「選擇世新的優質人才絕對是正確的決定。」他也期望企業與學校之間的距離能縮短至零距離，以便更好地為學生提供就業機會。

永慶房屋人資部協理塗振宏致詞時感謝世新大學，並指出永慶房屋在雙北地區擁有近100位世新校友，這些校友在房地產、公關行銷及科技領域中表現出色。他強調，永慶房屋提供的職缺不僅具競爭力，更希望藉此活動鼓勵年輕人勇敢追夢。中嘉數位資深經理許巧妮，作為世新大學的第一屆畢業校友，分享了她在中嘉27年的職場經驗，並鼓勵學弟妹們勇敢面對職場挑戰。她強調，中嘉提供的職缺涵蓋新聞採訪、行銷宣傳等多個領域，為學生提供廣泛的成長機會。

▲ 華視主播林淳霈為世新新聞系校友，特地返校為華視尋覓優質人才。

在博覽會現場，世新大學新聞系校友、華視主播林淳霈的參與成為一大亮點。她鼓勵在場學生勇於嘗試不同的職業機會，強調在實習和工讀中探索自己的興趣和專長的重要性。林淳霈指出，世新大學的學生在新聞、編輯、攝影等多個領域都具備優秀的素質，這為他們在職場上提供了多樣的選擇，而華視的各部門也正需要這些人才的加入。她的分享激勵了學弟妹們，並展現了世新校友在媒體界的卓越表現。

世新大學的學生們也展現了對未來的熱情與期待。公廣系大三的陳同學表示，她希望能找到與廣告或企劃相關的實習機會，以便在畢業後更好地融入業界。資管系大四的謝同學則對行銷企劃職位表現出濃厚的興趣，並表示透過此次博覽會，她能更清晰地規劃自己的職業道路。

▲ 世新學生原創畢業歌曲《有問題請舉手》團隊與韓研社在開幕式上分別獻上精彩表演。

這次博覽會為即將畢業的學生提供了重要的就業機會，同時也為各年級學生提前規劃職業生涯提供了寶貴的資源。校方透過線上徵才平台，讓學生能輕鬆展示個人履歷，並與企業進行高效媒合。此舉提高了就業率，並使學生在離開校園前就能夠邁出職涯的第一步。世新與企業每年也能在此攜手，為學生的未來鋪設一條更加光明的道路。

▲ 以「職來運轉、世事皆新」為主題，世新徵才博覽會向企業推薦優質人才。