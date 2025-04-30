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社會 社會焦點 保障人權

夫裝葉克膜她急衝醫院驚見小三　手機「放煙火」超鹹濕正宮怒了

▲▼外遇前兆怎麼發現？美女律師開示。（圖／Pakutaso）

▲老公裝葉克膜正宮驚見小三，意外發現2人LINE對話全是「吸啊吸啊吸」。（示意圖／Pakutaso）

記者黃宥寧／台北報導

北部一名人妻控訴丈夫外遇長達20年，直到他重病送醫裝上葉克膜，她趕赴醫院才驚見林姓女子站在病床前，自稱「第二個太太」，還主動處理醫療事務。事後她翻出丈夫與小三的LINE對話，內容鹹濕露骨，從「扁溝弄」、「放煙火」，到「喜歡你內褲裡那隻會脹大」等文字，氣得提告求償。法院認2人關係逾越一般交往分際，判須連帶賠償40萬元。

正宮淚控與丈夫阿強（化名）結褵35年，為了家庭經濟與育兒無怨無悔付出，萬萬沒想到，丈夫竟與林女暗通款曲長達20載，她萬萬沒想到，丈夫竟與林女私下交往長達20載，背叛行徑直到一場突如其來的重病才意外曝光，丈夫雖撿回一命，婚姻卻自此破裂。

她翻查阿強手機，發現2人LINE對話高達數百則，內容火辣，除互稱「歐爸」、「貴妃」，還出現「賜妳為吸貴妃」等情話，從「揪懶、吸懶、含懶、所有懶」，到「我喜歡你內褲裡那隻，比較好把玩還會脹大」，以及「扁溝弄（意指摩擦）→放煙火（射精）→再扁溝弄→再放煙火」等露骨字句，氣得提告，請求連帶賠償精神慰撫金100萬元。

面對正宮指控，阿強與林女均否認曾有超出朋友的關係。阿強聲稱從未向妻子坦承曖昧情事，與林女認識頂多10年，不如妻子所言長達20年；2人只是「談得來的朋友」，沒有發生性行為。林女亦堅稱未介入婚姻，也未主動破壞對方家庭。

2人並主張對話親密，卻無法證明曾發生性行為；阿強雖另有交友，仍盡家庭責任，正宮所請求的百萬元賠償「過高不合比例」，盼法院駁回訴請。

但法院調閱對話紀錄後認定，2人不僅傳送性愛影片，還頻繁安排密會，對話中可見「我們可以抱完再撤退」、「樓梯間也行」、「先吃飯再抱抱」等文字，並刻意討論如何避開妻女、刪除行車紀錄器，顯示2人關係親密穩定、互動頻繁，已逾越社交分際。

法官指出，林女雖辯稱未與阿強發生性行為，但雙方長年互動親密、對話中不乏「深喉嚨」、「射後吸吸」、「阿鳥火燒心」等情慾字眼，顯已突破一般友誼關係，加上刻意隱瞞、閃避元配與子女行蹤，已構成對配偶權重大侵害，判2人應連帶賠償40萬元精神慰撫金。全案仍可上訴。

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