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民雄鄉福權社區長照據點服務啟用　 促進高齡社區活力

▲▼ 嘉義縣民雄鄉福權社區照顧據點揭牌 。（圖／民雄鄉公所提供）

▲▼ 嘉義縣民雄鄉福權社區照顧據點揭牌 。（圖／民雄鄉公所提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣民雄鄉福權社區照顧據點30日上午於福權社區活動中心辦理揭牌儀式，嘉義縣社會局長張翠瑤、民雄鄉長林于玲、民雄鄉民代表會主席涂文生、邑山社區大學主任汪亭欣等人應協會理事長楊文助邀出席，一同見證福權社區長輩的幸福生活。

▲▼ 嘉義縣民雄鄉福權社區照顧據點揭牌 。（圖／民雄鄉公所提供）

楊文助表示，感謝衛福部、嘉義縣社會局提供社區據點計畫的經費補助，並提到在社區據點未成立前，社區辦理老人食堂多年，前村長兼理事長賴宥程一直想要讓長輩有更多停留在社區共老共好、一起健康的想法，特別感謝鄉長林于玲在自己接任理事長後，連結公所、吳鳳科技大學運休系與民間資源，出動專業老師學生、公所人力、補助經費等方式，用時間陪伴協助社區理監事團隊、媽媽志工、長輩去體驗與學習未來長期導入社區照顧資源會遇到的辛苦與好處，像是今天由社區老師陳月雲帶領長輩律動「太極舞」、社區媽媽朱枝美帶領長輩手作「古早味小吃」，這些都是我們學習到運用在地資源的成果。

▲▼ 嘉義縣民雄鄉福權社區照顧據點揭牌 。（圖／民雄鄉公所提供）

鄉長林于玲表示，阿玲鄉長在民雄長大，在民雄服務鄉親20多年，都是長輩疼惜指點阿玲鄉長，阿玲當鄉長要報答長輩，上任後揪咱所有社區理事長作伙辦理各種老人福利服務、環境清潔美化、文化民俗活動、居民交流活動，感謝楊理事長整修美化福權大榕樹的入口意象，辦理端午節居民團聚吃肉粽，百家宴居民回家活動，金婚鑽石婚夫妻攜手到老活動等，最重要也要慶賀就是福權社區老人食堂共餐升級為社區長照據點服務，和阿玲鄉長一起邁向「共享、宜居」的民雄鄉鄉政目標。


尤其是今年3月開始，綠璽牧場結合民雄鄉公所辦理114年度約1萬7,500人次受惠的社區據點長輩雞蛋營養補充計畫，我感謝理事長分享各種雞蛋料理的照片，長輩吃得滿足的笑臉照片，最要感謝的是社區志工媽媽用心烹調，讓阿玲鄉長要照顧長輩的心意都能傳給大家，就是社區與鄉親對阿玲鄉長肯定與支持的力量，讓民雄越好，生活在民雄越幸福！

▲▼ 嘉義縣民雄鄉福權社區照顧據點揭牌 。（圖／民雄鄉公所提供）

最後，楊文助理事長表示，福權社區據點將成為一個讓長輩「相互陪伴、維持健康、心靈富足」的共生共享空間，老人食堂長輩共餐自114年起升級成為長照據點服務，於週三、四上午8:00到下午1:00，每次服務約50-60位長輩，提供餐飲、電話問安、諮詢資源轉介、健康促進活動、預防及延緩失智等服務，企盼為社區注入高齡活力。

 
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