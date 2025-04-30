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脫離困境不孤單！　單親媽重返職場勞動部助攻找回自信人生

▲單親媽媽小琪透過「婦女再就業計畫」順利重返職場，走出人生低谷。（記者林東良翻攝，下同）

▲單親媽媽小琪透過「婦女再就業計畫」順利重返職場，走出人生低谷。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

曾為了孩子放棄職涯、當了近10年全職媽媽的43歲小琪（化名），離婚後獨自撫養3名子女，在求職過程屢屢碰壁、信心幾近崩潰之際，透過勞動部推動的「婦女再就業計畫」與「僱用獎助措施」找到重返職場的契機，如今不僅站穩腳步、穩定就業半年，還獲得獎勵金加持，為自己與孩子開創出全新的未來舞台。

小琪婚後原在台中與夫家同住，育有3名子女，長年擔任全職媽媽。後因婚姻變故離異返鄉，帶著孩子回台南老家生活。考量家中最小的孩子即將上幼兒園，小琪希望找份白天的工作貼補家用，卻發現脫離職場多年，找工作難如登天。她坦言：「投了超過20封履歷都沒下文，真的很灰心。」

▲單親媽媽小琪透過「婦女再就業計畫」順利重返職場，走出人生低谷。（記者林東良翻攝，下同）

所幸，她從網路上得知勞動部有針對女性的再就業輔導措施，立即前往關廟就業服務台求助。在就業服務生的協助下，她先參加現場徵才活動，雖然幾次未獲錄取，但也從中了解市場需求與自身優勢。由於她過去有豐富銷售經驗，善於溝通與人互動，最後轉而鎖定業務職缺。

透過就服員媒合，她成功應徵上一家化工材料公司的業務職位，並順利穩定任職滿90天，不僅獲得3萬元婦女再就業獎勵金，也逐漸重拾自信。雇主也因聘用特定物件，每月可申請最高1萬5千元的獎助，大幅降低人力成本，實現雙贏。

台南就業中心主任洪儷瑋表示，小琪的故事正是許多女性再出發的縮影。勞動部目前推動「婦女再就業計畫」，提供包括「自主訓練獎勵」最高3萬元、「再就業獎勵」穩定就業3個月後再領3萬元，另還有「工時調整獎勵」鼓勵企業給予彈性工時，最多補助12個月，為婦女朋友回歸職場提供實質後盾。

洪主任強調：「只要有適當的協助與契機，無論面對多大的困難，每位職場女性都能勇敢重新啟程，寫下屬於自己的職涯新篇章。」

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