銀髮族職場發光發熱！　雲嘉南就業中心專區長輩求職更便利

▲勞動部勞動力發展署雲嘉南分署強化中高齡就業支援，全面設定「銀髮就業服務專區」，提供專屬諮詢、推介與補助資訊，協助長輩再創職涯第二春。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台灣邁入超高齡社會，銀髮族成為勞動市場重要力量，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署強化中高齡就業支援，今年起在台南永康、新營、嘉義、斗六與虎尾等地的就業中心全面設定「銀髮就業服務專區」，提供專屬諮詢、推介與補助資訊，協助長輩再創職涯第二春，點亮人生下半場。

勞動部自2020年起推動《中高齡者及高齡者就業促進法》，積極打造銀髮友善職場。根據雲嘉南分署統計，2023年中高齡求職登記人數達3萬9438人，推介就業人數2萬9104人；2024年則分別上升至4萬1576人與3萬1085人，顯示銀髮族求職熱度不減，也反映企業對熟齡勞力的需求日益提升。

雲嘉南分署自去年成立「銀髮人才資源中心」，率先在台南市與嘉義朴子設立專區，今年再擴大服務據點，涵蓋永康、新營、嘉義、斗六及虎尾等區域性就業據點，實踐「就近即時」的在地服務。民眾可享一站式求職推介、職涯諮詢與法令解說，並有專人協助媒合合適職缺。

雲嘉南分署長劉邦棟指出，為協助銀髮族穩定重返職場，南分署整合多項資源，包括「55Plus就業獎勵」、「中高齡職務再設計補助」、「繼續僱用高齡者補助」、「職場學習及再適應津貼」等，全力打造完整支援網，協助長輩延續職涯價值、發揮工作熱忱。

劉邦棟強調，未來將持續與地方政府、企業密切合作，建構多元且包容的就業環境，讓每一位中高齡朋友在職場上持續發光發熱。更多銀髮就業資訊可上「45+就業資源網」（https://45plus.wda.gov.tw/）查詢，或撥打雲嘉南銀髮人才資源中心專線06-2751717洽詢。