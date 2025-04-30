1號颱風恐生成？　模擬大迴轉路徑曝

▲吳德榮說，最新歐洲系集模式模擬，未來10天熱帶擾動大部分無明顯發展，模擬路徑在菲律賓或其兩側海面向北迴轉。（圖／翻攝Weathernerds）

記者陳俊宏／台北報導

今年第一號颱風「蝴蝶」是否可能生成？對此，中央氣象署預報員林定宜表示，雖模式有做出，但是否真正生成，還要再觀察。而氣象專家吳德榮也分享最新歐美模式系集模擬圖。

吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄提到，最新歐洲系集模式模擬，未來10天熱帶擾動大部分無明顯發展，模擬路徑在菲律賓或其兩側海面向北迴轉；最新美國（GEFS）系集模式模擬則發展得相對較強，其模擬路徑在菲律賓東側即向東北大迴轉。

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▼吳德榮表示，最新美國系集模式模擬，擾動發展得相對較強，其模擬路徑在菲律賓東側即向東北大迴轉。（圖／翻攝Weathernerds）

吳德榮說，最新歐美系集模式模擬不僅路徑不同，也代表東亞環流型態的模擬亦不同，但皆不利於在未來10天內形成冷暖氣團對峙的梅雨滯留鋒；由於模擬資料相當分歧，不確定性仍大，不適合下定論，應持續觀察。

至於今年首颱是否可能生成，林定宜接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，整體環境不太利於颱風生成，雖模式有做出，但是否真正生成，還要再觀察。