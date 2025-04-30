前主播寄生「台北市議會」　自備電鍋記者室臭酸開伙

▲電視台陳姓前主播（右）寄生台北市議會，甚至把議會當成談事情的場所。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

不只駐衛警利用議會的資源賺外快，一名陳姓電視台前主播，也遭控假冒記者身分寄生議會。議會員工C先生告訴本刊，陳男以《獨家報導》記者的身分進出議會，不同於其他記者穿著正裝，他總是腳踩拖鞋，在5樓記者室或室外沙發區逗留，由於陳習慣不佳，未維護環境清潔，已造成議會員工困擾。

「陳男不是記者，沒資格進議會，更沒資格霸占記者室。」C先生說，其他記者忙著跑新聞、寫稿，但他從沒看過陳寫稿，倒常見他在記者室看電視、睡覺、滑手機，彷彿他的私人休息室，本刊前往直擊，證實C先生所言不假。

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C先生告訴本刊，陳男平日在記者室從早待到晚，連假日也可看到他的身影，還自備電鍋、提著隔夜菜，到記者室解決三餐，因為他，茶水間充斥臭酸味，讓人無法接受。由於陳的行徑實在太誇張，議會曾以重新裝修為由，暫時關閉記者室並上鎖，本以為陳會識相離開，未料他竟想方設法取得鑰匙，照常進出，負責管理的公關室也拿他沒輒。

▲陳姓前主播遭控假冒記者身分寄生議會，還把記者室（圖）當成私人休息室。

不僅如此，陳男也常在記者室講電話、談生意，提及的內容甚至有數千萬美元的案件，某次陳還帶著外人進議會，在記者室外的沙發區當起掮客，與買賣雙方討論土地買賣。C先生說：「他這樣等於拉議會幫他背書，讓不知情的人以為他關係很好，有人向公關室反應，但公關室都不管，真的很離譜！」

本刊調查，陳男除了當過電視台記者、主播，也曾任報社記者，十多年前曾與一名男藝人捲入炒股案，遭檢調單位約談，陳當時雖聲稱炒股賠錢，哭窮喊冤，但法官審理後認定，陳曾在電子報撰寫特定股票的利多新聞，帳戶又有大量該檔股票的買賣紀錄，最後依違反《證券交易法》等罪名，將他判處一年多徒刑，宣告緩刑。

▲電視台陳姓前主播遭控假冒記者身分寄生議會，還常在記者室裡睡覺。

為了確認陳男的記者身分，本刊致電《獨家報導》查證，《獨家報導》否認陳是該媒體的記者，證實陳捏造身分、寄生議會。

另一名議會員工D小姐氣憤地說，議會高層冷處理令人無法認同，吳姓駐衛警、陳姓前主播及退休駐衛警等人寄生議會、濫用公家資源，高層卻包庇放任導致亂象，貽笑大方，絕非首都市民所樂見。

▲陳男假冒《獨家報導》記者身分進出議會，公關室未查核，難辭其咎。

針對假冒記者、霸占記者室的爭議，本刊致電陳姓前主播查證，他表示自己確實是記者，隨即掛斷電話，本刊再次致電，其手機已無人接聽。北市議會公關室則表示，已與記者協會聯絡，後續將交由協會處理。

針對吳姓駐衛警被投訴上班揪團購營利一事，台北市議會駐警隊王姓隊長替吳緩頰，強調吳是出於好意才幫忙代購商品，並無營利行為。但王代為回應後不久，吳就在群組公告「因某種原因」即刻暫停團購。

▲吳姓駐衛警在群組公告「因某種原因」即刻暫停團購。



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