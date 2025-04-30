2025春夏必收！IU、柯佳嬿愛鞋全新「NB 1000與T500」小資女上腳秒變精緻女主角　上班、出遊隨型神百搭！

▲T500（左）的優雅麂皮細節、NB 1000（圖中、右）的未來感線條，兩雙百搭神鞋不僅外型吸睛，穿起來更是舒適滿分，難怪能收服IU和柯佳嬿兩大女神的心。（圖／New Balance提供，下同）

消費中心／綜合報導

小資女平時在通勤、約會、出遊之間各種忙碌切換，還想維持精緻穿搭？選對鞋子就是關鍵！一雙好鞋的標準，不僅要舒適好穿，還能輕鬆搭配多種風格，讓整體造型質感升級，展現獨特品味！New Balance近期最受矚目的兩雙話題鞋款1000與T500，不只兼具實用度與時尚感，更完美演繹「隨型搭配 打造精緻造型」的穿搭哲學。這兩雙鞋一推出，就收服南韓國民女神IU與金鐘影后柯佳嬿的心，成為她們日常穿搭的秘密武器。想知道IU和柯佳嬿如何用NB 1000與T500，輕鬆打造超時髦又有個性的細緻穿搭？繼續看下去！

精緻潮鞋1000為IU清爽造型大加分！柯佳嬿展現毫不費力的精緻穿搭

穿過1000的人，肯定都會想把鞋櫃裡的MVP頒給它！國民女神IU以一身SDS藍色寬鬆運動上衣搭配牛仔短褲，清爽的同色系穿搭散發青春輕甜氣息，腳上的海鹽白1000則為整體增添層次，將率性與精緻感完美融合。1000復古中帶著未來感的流線鞋身，搭配鞋側灰色飾條，輕鬆融入IU隨性卻充滿態度的時尚氛圍。女孩們若想在穿搭上展現「不經意的精緻感」，1000絕對是今年春夏造型的必備首選！

▲女孩們若想在穿搭上展現「不經意的精緻感」，1000絕對是鞋櫃裡的必備首選！

而另一位1000質感魅力所收服的是金鐘影后柯佳嬿，以奶油黃配色為穿搭亮點，為One Tone牛仔造型注入清新活力。內搭灰色T恤與輕淺鞋色相互呼應，外罩丹寧夾克搭配同色系百褶短裙，白色長襪與增高鞋底拉長全身視覺比例。看似低調的整體造型，卻在細節處暗藏巧思，營造「毫不費力的精緻感」。整套穿搭就像柯佳嬿本人般細膩精巧，適合下班後與好友小聚，展現輕盈精緻的時尚氣質。

▲柯佳嬿以奶油黃1000搭配牛仔短裙與丹寧外套，簡約穿搭也能玩出質感層次，不費力也精緻

除了外型質感出眾，1000的舒適腳感更令人驚艷。網眼材質鞋面確保優異透氣度，搭配緩震大底，讓你在外逛街久走，雙腳仍能保持輕盈。不論街頭潮流還是率性運動風，它都能隨型搭配，展現多變魅力！

NB T500優雅小白鞋，柯佳嬿日常穿搭質感爆棚！學院風亮點大加分

喜愛簡約中帶優雅氣息的女孩，T500無疑是必收的夢幻小白鞋！柯佳嬿以溫潤色系打造日常質感風格：米白針織外套搭配短版Logo T恤和卡其短褲，柔和色調散發法式氛圍。腳上的珍珠灰 T500則是提升整體造型的關鍵。短麂皮鞋面搭配鞋跟滑順皮革，延續80年代網球鞋的經典美學，細節中融入現代感，勾勒出簡約講究的鞋款輪廓，堪稱「優雅精緻」的代表鞋！

▲T500小白鞋×奶油系穿搭＝柯佳嬿的法式優雅日常，溫柔簡約一次到位，怎麼搭都好看

▲輕鬆灑脫的學院風LOOK，藍色米色的搭配，整體視覺乾淨俐落卻層次豐富，加上細節滿滿的NB T500，舉手投足都散發清新有型姿態。

除了法式細緻穿搭，學院風LOOK也是女孩們約會時的絕佳選擇，海軍藍與米色系的搭配，讓整體視覺乾淨且層次豐富。腳上T500更以細節設計增添亮點，舉手投足散發清新有型氣質。這雙小白鞋外型簡約耐看，奶油色中底提供柔軟腳感與支撐，讓人從早到晚走跳也不卡腳。不論是要搭配休閒短褲或者俐落紳裝皆宜。鞋款的質感色調更為造型注入優雅氛圍，成為精緻女孩鞋櫃中的秘密武器！

▲不論是要搭配休閒短褲或者俐落紳裝，T500以珍珠灰、珊瑚紅、薰衣草紫三款質感色調，為造型注入優雅氛圍。

聰明又懂挑的妳，趕緊趁現在聰明入手，一秒化身精緻女孩！

▲一次把1000＆T500這兩雙神級百搭鞋款帶回家。

母親節不只是寵愛媽媽的日子，也是小資女們犒賞自己的絕佳時機！不然趁著各大百貨檔期輕鬆入手心儀鞋款，一次把1000＆T500這兩雙神級百搭鞋款帶回家。而且務必多留一些時間挑選，因為兩雙鞋擁有多款質感配色，1000推出低調質感的海鹽白、黑曜灰、玫瑰粉、丁香紫、奶油黃，讓你一上腳就與眾不同。而T500則以經典的珍珠灰為主打，還有珊瑚紅、薰衣草紫等少女心滿滿的配色，完美展現優雅與活力。今年春夏就靠1000＆T500來「隨型搭、精緻配」，讓每一步都超Chill、超有自信吧！

▲兩雙鞋擁有多款質感配色。

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