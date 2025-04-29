沉默不代表接受！ 惡狼李健育自戀心態曝光　

▲前行政院環保署環境督察總隊長李健育涉嫌利用公務權勢及機會，對女同仁、訓練班女學員、外部廠商女員工，多次猥褻甚至性侵害，行徑惡劣。（圖／資料照片）

記者 劉邠如/台北報導

前環保署高層李健育涉權勢性侵案引發社會關注，勵馨基金會副執行長王淑芬受訪指出，職場性騷擾常因權力不對等而被忽視，上位者更應自我警覺，不可將對方的沉默當作同意。她呼籲，當覺得行為「不對勁」時，即應勇敢反應，避免更嚴重的傷害發生。



王淑芬表示，具備權勢關係的人，包括主管、上位者，甚至自認為外表吸引人的「帥哥型人物」，常因自我感覺良好，而忽略對方的真實感受。她強調，受害人因害怕職場壓力，多半選擇沈默，但這種沈默本身即可能是一種拒絕，而非默許。



「如果對方沒有明確說Yes，沒有明確表示可以，這些親密或冒犯性的行為，都是有風險的。」王淑芬指出，上位者應該更加謹慎，不能以對方的沉默作為自己行為的合理化。



根據勞動部調查，約3.7%的女性勞工曾遭遇職場性騷擾，男性亦有近0.7%的比例。王淑芬指出，換算下來，每年約有一、二十萬人曾在職場中經歷過性騷擾，但大部分案件未被揭露。



她提到，直到前年MeToo運動掀起社會覺醒，相關修法才正式將主管、權勢關係下的性騷擾納入法規範疇。過去許多受害人甚至無法辨識自己遭受的行為違法，「那時候大家甚至不知道，那是不對的行為。」



談及權勢性騷帶來的心理影響，王淑芬指出，工作與生活界線模糊，被害人常承受極大壓力，不僅害怕申訴後遭到不友善對待，還擔心成為職場中的「麻煩製造者」，產生強烈自責與自我懷疑。



「我們常遇到受害人會反問自己：是不是自己太小題大作？」王淑芬說，但事實上，性騷擾行為無論是肢體碰觸、言語暗示、網路傳訊、甚至不當凝視或性別歧視言論，依法都屬於性騷擾行為範圍。



她強調，即使不想走到正式申訴，也可以先告知雇主或直接對行為人表達不適，「許多行為人其實無意識，他們不知道自己的行為已造成困擾，及早提醒有時能防止傷害擴大。」



若情節嚴重，王淑芬建議，應勇敢啟動申訴程序。依《性別工作平等法》規定，員工可向公司提出申訴，若公司處理不當或消極，當事人也可向所在地勞工局申訴，由主管機關介入調查。

她提醒，目前只要是10人以上的公司，都依法必須設置性騷擾申訴管道與處理程序，公司有責任即時處理並防止行為人再犯。



最後，王淑芬鼓勵所有曾受害或仍在猶豫是否求助的人：「勇敢說出來，不只是保護自己，也是提醒行為人，預防更多人受害。當你覺得有不對勁的時候，就值得被重視！」

▲勵馨基金會 副執行長 王淑芬鼓勵所有曾受害或仍在猶豫是否求助的人：「勇敢說出來，不只是保護自己，也是提醒行為人，預防更多人受害！」。（圖／記者劉邠如攝）