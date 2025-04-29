　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

十年磨一劍！班哥再演亞斯伯格症會計師　笑談砍正義聯盟預算

文／電癮好選喆

好萊塢巨星班·艾佛列克睽違近十年，再度重返經典動作片續集《會計師2》，在台開片狂吸2040萬票房，榮登本週新片冠軍。班哥在接受《電癮好選喆》全台獨家專訪時，暢談飾演患有自閉症的天才會計師「克里斯·沃夫」的心情，並分享與導演蓋文·歐唐納再度合作的過程。

▲▼ 好萊塢巨星班·艾佛列克睽違近十年，再度重返經典動作片續集《會計師2》。（圖／華納影業提供、截取自《電癮好選喆》）

▲▼ 好萊塢巨星班·艾佛列克睽違近十年，再度重返經典動作片續集《會計師2》。（圖／華納影業提供、截取自《電癮好選喆》）

他表示，這部電影續集之所以花了這麼長的時間才誕生，是與《會計師》首部曲上映後意外收穫的超高人氣有關，當初只花4400萬美金拍攝卻大賺全球1.55億票房的《會計師》小兵立大功，也促成了開拍第二集的計畫。艾佛列克也分享，這一次回到片場，自己對角色的理解更加地深刻，並且因為曾經與導演蓋文合作過，讓他不僅能輕鬆投入角色，也更能在拍攝過程中詮釋更多人性不同面向的表現。

▲▼ 好萊塢巨星班·艾佛列克睽違近十年，再度重返經典動作片續集《會計師2》。（圖／華納影業提供、截取自《電癮好選喆》）

主持人簡立喆問到，拍攝過程中是如何面對片中大量複雜會計術語台詞，艾佛列克笑說自己「大部分時間腦袋還算管用」。他坦言，記得這些專業術語並不容易，過程中運用了許多記憶技巧，讓這些看似艱澀的專業術語變得更加地易於掌控。他也提到，這種走入另一種生活與職業的跨領域挑戰，正是他覺得表演最有趣的地方之一。

而作為飾演一名患有亞斯伯格症的角色，艾佛列克對「克里斯」這個角色有著獨特的見解。他強調，自己與導演在籌備《會計師》第一集時就進行了大量的田野調查，而這幾年下來，他藉由多次的交流與經驗，也進一步地加深了對自閉症人士的理解與同理心。並說道「我希望在續集中展現出亞斯伯格症人士的幽默、誠實和快樂的一面」、「我對這個角色產生了更深的親近感。」他坦言，自己在個性上與克里斯汀有著不少共鳴，像是以邏輯做為基礎思考、在人際關係中感到不安定感等等，都能讓他更能夠真切地去投入角色。

▲▼ 好萊塢巨星班·艾佛列克睽違近十年，再度重返經典動作片續集《會計師2》。（圖／華納影業提供、截取自《電癮好選喆》）

主持人簡立喆還打趣的問到，如果艾佛列克飾演的會計師擔任正義聯盟的財務顧問「會先刪減哪位超級英雄的預算？」，艾佛列克笑著表示「這題好難，我不知道怎麼回答，但據我所知，他們的帳務目前一團亂，肯定要好好來大整頓一番」。

由蓋文·歐唐納執導，班·艾佛列克主演的動作鉅作《會計師2》，再度挑戰極限，揭開驚心動魄的謎團，電影全台熱映中。

▲▼ 好萊塢巨星班·艾佛列克睽違近十年，再度重返經典動作片續集《會計師2》。（圖／華納影業提供、截取自《電癮好選喆》）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
589 3 3292 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
1件衣服暴漲142%！　Temu宣布加收「進口費」
譚敦慈弟發現貧血「1個月後罹血癌」　醫揭4警訊
房車貸+小孩開銷！他午餐「扣打剩100塊」　大票推1吃法
男大生半工半讀命喪國道　母將來台認屍
11-12月千萬發票　最後得主現身！財部證實已領獎
男遊客空中滑索自拍　「意外拍到恐攻」多人中槍倒地
李昇基切割老婆娘家：正式斷絕關係！　結婚才2年

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

廖偉翔提普發現金刺激消費　卓榮泰：在承平時代可考慮

遭爆藉礦石稅敲詐還恐嚇業者　傅崐萁辦公室：沒半毛錢入私人口袋

總統文化獎特展《萬花鏡下的台灣》　4／29桃機登場

現有情勢衝擊「藍未來能否生存」　罷綠委列考核？戴錫欽：激勵團結

核三廠2號機5月除役　王鴻薇揭「燃料棒儲存槽沒滿」：可以延役

軍機頻繞台！郭智輝問「要打下來？」　陳玉珍：我支持

十年磨一劍！班哥再演亞斯伯格症會計師　笑談砍正義聯盟預算

朱立倫嗆要罷免賴清德　林右昌：極端言行為了鞏固黨主席位子

朱立倫上街「戰獨裁」反罷　林右昌：若孫中山在世會氣到說不出話

不肖人士詐騙原住民簽罷免連署　陳瑩怒：彙整證據採取法律行動

外國女日本獨旅住APA　驚見陌生男躲床底嚇爛

【差點被肘擊】李珠珢靈活閃開，急奔進雅英懷裡XD

劉在錫「把情侶認成母子」　失言糗到倒地..狂道歉

蕾菈體脂剩18%參加健美賽　身材超好..根本看不出是二寶媽！

【全場羨慕】萌弟拿應援毛巾迎接李雅英　被本尊摸頭又捏臉！

女遊客硬闖 #老梅綠石槽　不聽路人勸！畫面被轟爆

【福利大放送】#李珠珢 中場舞表演！網見影片：太有誠意

遊 #旗津 臨停竟被暴打！刺青男嗆：你結屎臉

【慘痛影片曝】#輔大 女趕上課橫越馬路！校門前遭撞飛雙腿骨折

【別亂餵別人寵物！】狗在公園被亂餵巧克力　飼主崩潰怒報警

廖偉翔提普發現金刺激消費　卓榮泰：在承平時代可考慮

遭爆藉礦石稅敲詐還恐嚇業者　傅崐萁辦公室：沒半毛錢入私人口袋

總統文化獎特展《萬花鏡下的台灣》　4／29桃機登場

現有情勢衝擊「藍未來能否生存」　罷綠委列考核？戴錫欽：激勵團結

核三廠2號機5月除役　王鴻薇揭「燃料棒儲存槽沒滿」：可以延役

軍機頻繞台！郭智輝問「要打下來？」　陳玉珍：我支持

十年磨一劍！班哥再演亞斯伯格症會計師　笑談砍正義聯盟預算

朱立倫嗆要罷免賴清德　林右昌：極端言行為了鞏固黨主席位子

朱立倫上街「戰獨裁」反罷　林右昌：若孫中山在世會氣到說不出話

不肖人士詐騙原住民簽罷免連署　陳瑩怒：彙整證據採取法律行動

NBA「愛神」洛夫喪父在前隊友懷裡哭泣　米歇爾晉級後先哀悼

獨／台中男持刀追趕救護車「猛拍車窗」　救護人員直衝派出所

快訊／罷綠涉不實連署！　國民黨新北市黨部書記長羈押禁見

台女完勝！2024出國比例「20~29歲驚人差異曝」　網嘆：台男悲歌

1件衣服暴漲142%！川普關稅重擊　Temu宣布加收「進口費」

驚險瞬間！新北公車剛起步撞倒UBike　女騎士倒地險遭輾

網瘋傳「1歲前不能吃4水果」　醫無奈闢謠：初期可少量嘗試

0050、0056今年以來淨申購雙破千億　佔全體台股ETF買盤約6成

「426凱道遊行」後　找到台灣對話與經濟的未來

美汽車暴衝撞進「課後班」建築！4女學生慘死　最小才4歲

【多慧生氣氣啦～】氣到嘟嘴跺腳表情超可愛XD

政治熱門新聞

卓冠廷爆：賴清德下令35個罷藍委連署都要過　要求林右昌做這1事

「賴清德民調可能繼續掉」　郭正亮揭關鍵人物

快訊／下軍令　朱立倫：全台民代罷綠委列入考核

軍機頻繞台！郭智輝問「要打下來？」　陳玉珍：我支持

遭林俊憲點名開嗆「藉藍營力量打擊同志」　陳亭妃回應了

剛宣布張延廷代理主委　藍黨中央突通知變成他

新住民也是台灣人！鄭正鈐控綠歧視：別再撕裂社會

賴清德2點將寫新紀錄　孫立方接大總管、首位女陸官正期生升將官

藍非法動員移工？北市：由移民署調查

板南線冒燒焦味　北捷曝初判原因

賴清德是否獨裁？　黃暐瀚舉三指標判別

黨內互咬　鍾小平開砲鍾沛君：想補選先交萬份連署書

426人潮蔓延到自由廣場　他見空拍照震驚

朱立倫要罷免賴清德　卓榮泰：請詳讀憲法後再提出看法

更多熱門

相關新聞

荒謬設定裡的心碎日常《啥人顧性命》

荒謬設定裡的心碎日常《啥人顧性命》

主持人簡立喆在《電癮好選喆》的專訪中，這樣形容最新話題台語電視電影《啥人顧性命》。這部作品由公視台語台製作，聚焦於植物人家庭照護的現實處境，透過黑色幽默與寫實張力，拍出一場關於責任、倫理與愛的生命辯證。

五大男神詮釋白色恐怖下的求生之路

五大男神詮釋白色恐怖下的求生之路

達科塔驚呼：一樣的紅衣小女孩

達科塔驚呼：一樣的紅衣小女孩

《沙贊2》導演親曝壓軸客串大咖

《沙贊2》導演親曝壓軸客串大咖

《王冠》導演新《騙》拿李安當榜樣

《王冠》導演新《騙》拿李安當榜樣

關鍵字：

電影好選喆

讀者迴響

熱門新聞

小甜甜「吞蛇吃蟲」沒流量　大陸創業鎩羽返台

加拿大汽車衝撞釀11死　嫌犯是台灣移民

台中健身教練收5.1萬上門教課　按摩突性侵女學員

台中嬤徒步6公里闖高中尋孫　真相惹鼻酸

五月天石頭移民定居英國！「舉家搬遷原因曝光」

卓冠廷爆：賴清德下令35個罷藍委連署都要過　要求林右昌做這1事

阿嬤以為愛孫「去日本讀農業」　他公布學校...全場笑翻

虛幣糾紛4男遭囚摩鐵凌虐　逼性交還拍片

勞動節隔天「選擇上班」　一票點頭笑了

帶受傷女回家照顧趁機嘿咻　軍官判賠20萬確定

「環境部淫狼」照片曝光！　性騷、性侵11女受害

快訊／8級強風來了　下波變天時間曝

起飛才半小時！越南航空突折返高雄

快訊／桃園80歲嬤闖軌道　遭台鐵區間車撞擊死亡

Makiyo爆料：女星紅了不認人　3線索揭身分

更多

最夯影音

更多

外國女日本獨旅住APA　驚見陌生男躲床底嚇爛

【差點被肘擊】李珠珢靈活閃開，急奔進雅英懷裡XD

劉在錫「把情侶認成母子」　失言糗到倒地..狂道歉

蕾菈體脂剩18%參加健美賽　身材超好..根本看不出是二寶媽！

【全場羨慕】萌弟拿應援毛巾迎接李雅英　被本尊摸頭又捏臉！

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

「文里補習班」開課啦！科普滴雞精的知識之外，也要做一道簡單又能補精力的料理！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面