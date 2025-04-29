十年磨一劍！班哥再演亞斯伯格症會計師　笑談砍正義聯盟預算

文／電癮好選喆



好萊塢巨星班·艾佛列克睽違近十年，再度重返經典動作片續集《會計師2》，在台開片狂吸2040萬票房，榮登本週新片冠軍。班哥在接受《電癮好選喆》全台獨家專訪時，暢談飾演患有自閉症的天才會計師「克里斯·沃夫」的心情，並分享與導演蓋文·歐唐納再度合作的過程。





▲▼ 好萊塢巨星班·艾佛列克睽違近十年，再度重返經典動作片續集《會計師2》。（圖／華納影業提供、截取自《電癮好選喆》）

他表示，這部電影續集之所以花了這麼長的時間才誕生，是與《會計師》首部曲上映後意外收穫的超高人氣有關，當初只花4400萬美金拍攝卻大賺全球1.55億票房的《會計師》小兵立大功，也促成了開拍第二集的計畫。艾佛列克也分享，這一次回到片場，自己對角色的理解更加地深刻，並且因為曾經與導演蓋文合作過，讓他不僅能輕鬆投入角色，也更能在拍攝過程中詮釋更多人性不同面向的表現。





主持人簡立喆問到，拍攝過程中是如何面對片中大量複雜會計術語台詞，艾佛列克笑說自己「大部分時間腦袋還算管用」。他坦言，記得這些專業術語並不容易，過程中運用了許多記憶技巧，讓這些看似艱澀的專業術語變得更加地易於掌控。他也提到，這種走入另一種生活與職業的跨領域挑戰，正是他覺得表演最有趣的地方之一。



而作為飾演一名患有亞斯伯格症的角色，艾佛列克對「克里斯」這個角色有著獨特的見解。他強調，自己與導演在籌備《會計師》第一集時就進行了大量的田野調查，而這幾年下來，他藉由多次的交流與經驗，也進一步地加深了對自閉症人士的理解與同理心。並說道「我希望在續集中展現出亞斯伯格症人士的幽默、誠實和快樂的一面」、「我對這個角色產生了更深的親近感。」他坦言，自己在個性上與克里斯汀有著不少共鳴，像是以邏輯做為基礎思考、在人際關係中感到不安定感等等，都能讓他更能夠真切地去投入角色。





主持人簡立喆還打趣的問到，如果艾佛列克飾演的會計師擔任正義聯盟的財務顧問「會先刪減哪位超級英雄的預算？」，艾佛列克笑著表示「這題好難，我不知道怎麼回答，但據我所知，他們的帳務目前一團亂，肯定要好好來大整頓一番」。



由蓋文·歐唐納執導，班·艾佛列克主演的動作鉅作《會計師2》，再度挑戰極限，揭開驚心動魄的謎團，電影全台熱映中。