花縣府「囂張3首長」曝光　齊柏林紀錄片淪恐嚇工具

▲花蓮縣長徐榛蔚（前中）及一群高官，遭懷疑趁機以調漲礦稅向業者索賄，檢調單位正擴大調查中。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

縣府高層軟硬兼施，副縣長顏新章也說：「你們有來說要退回你們繳的錢，這是不可能的事，因為司法還沒結束，但是如果談企業回饋、照顧地方，那這個我們就再談。」本刊調查，顏新章是傅崐萁一手拉拔的大將，傅曾捲入理想大地十億元賣地案，當時還是消防局長的顏，受傅拔擢出任縣府祕書長，沒想到，他竟在辦公室公然替傅崐萁家族的榮亮公司喬買地，並在監察院彈劾前夕退休。詎料，顏後來又回鍋擔任徐榛蔚的副縣長，還負責帶隊與福安談判。

聽完顏新章的話，福安代表緊接著說：「最高行政法院判決下來了，您們花蓮縣政府有什麼樣的決定，可以讓我們了解，我們要怎麼配合？」「由於幸福水泥是上市公司，獨董一直在盯財報，超徵的稅款不但要完全退回幸福水泥，幸福水泥老闆也必須面對四萬多名股東，董事會也要說明。」

▲時任花蓮縣政府祕書長張逸華、副縣長顏新章、環保局長饒忠等人在會議中對業者軟硬兼施，錄音檔完整曝光。

對此，顏新章卻一副無關緊要地回應：「好，謝謝你，亞泥跟台泥也是上市公司啊！」另位福安代表見狀，急忙打圓場說：「我們公司十四樓都是勤業會計派四人來常駐，他們每天都在盯這東西，只要發現哪裡有問題，資料就一個一個調出來，如同祕書長所言，二個大人去談好，我們下面好做事，互相也有台階可下。」

然而，時任環保局長饒忠突然態度強硬地說：「你福安今天這樣子提出來這樣一個關係，那一切都依法處理，那我們縣府也一切依法，你們的空汙操作許可證逾期，我們可以馬上叫福安礦場停工。」

張逸華也說：「我本來沒有要講那麼多話，我們想善盡企業跟地方政府良好互動，如果遲遲等不到福安跟幸福水泥相對等的善意，花蓮縣府至今爾後依法依規章辦事，我們會把法放在第一。」

▲幸福水泥集團下的福安礦業因礦稅大幅調漲，導致營運虧損，與花蓮縣政府交手8起官司全都勝訴，法院判縣府須返還2.5億元超徵稅款。

張逸華也請福安代表回去轉述公司高層：「如果福安礦業願意撤回目前還在訴訟中的案子，展現誠意，花蓮縣政府也會相對地展現誠意。福安與幸福水泥屬同集團，我們期待福安早日善意對待，但花蓮縣政府善意的等待也是有期限壓力的，如果七月底前，花蓮縣政府不能順利完成新的礦石立法，在議會有受到任何的一些波折，後果不是花蓮縣政府承擔，我強調了，後果是福安跟幸福水泥，大家一起共同來承擔，那時候，所謂的財務報表，所謂的虧損，那可能要請福安跟幸福水泥回去要衡量。」

不僅如此，張逸華還說：「今天還有哪些話沒講出來的，請福安跟幸福水泥回去好好想一想，是不是應該趕快對花蓮縣政府釋出善意，真的拜託你們，很多時候該停止就停止，這樣的話，可能有助幸福集團在花蓮長久的基業。」

▲齊柏林《看見台灣》直擊花蓮遭水泥業者挖礦的「斷頭山」，畫面怵目驚心，竟成為花蓮縣府拉高礦稅的一大理由。

顏新章則補充表示：「你為什麼不可以，多想一想，別人用什麼方式去讓他可以啊？」張逸華聞言又說：「該踩煞車就踩煞車，不要在議會那邊去做什麼，沒有用，因為我們一旦開始強烈執行，垮下去的話，幸福水泥未來在花蓮的損失不只這樣。」由於福安代表遲遲未鬆口撤告，雙方只差沒當面翻臉，檢調拿到錄音檔後，連月來已暗中約談多人作證，以還原當時狀況。

★《鏡週刊》提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。



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