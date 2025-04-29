網戀情侶相約旅館過夜　他因1事挨告！賠15萬換緩刑

記者黃翊婷／台北報導

北部19歲青年小豪（化名）透過網路結識少女A，兩人發展成男女朋友關係，並相約見面、發生性行為1次，沒想到A女隱瞞真實年齡，事情露餡之後，他也因此被女方的家長一狀告上法院。法官認為，小豪與A女的家屬已經達成和解，他同意賠償15萬元，最終依法判處他有期徒刑4個月，緩刑2年。

▲小豪與網戀女友相約見面並發生性行為，結果害慘自己。（示意圖／記者李佳蓉攝，與本案當事人無關。）

判決書中記載，小豪透過網路結識A女，2024年間兩人相約前往北部一間旅館住宿，期間發生性行為1次，沒想到後來兩人交往的事情露餡，他被A女的家長一狀告上法院，這才知道A女其實未滿14歲。

A女證稱，跟小豪認識時，她自稱已滿14歲，小豪確實不知情；至於性行為的部分，小豪有經過她的同意，她沒有受到任何暴力、脅迫。

法官認為，案發時小豪年紀尚輕，加上兩人當時是男女朋友關係（現已分手），他應該是一時失慮才會觸法，考量到他犯後始終坦承犯行，也同意賠償15萬元與A女及其家屬達成和解，最終依對於14歲以上未滿16歲之女子為性交罪，判處他有期徒刑4個月，緩刑2年，緩刑條件除了要依約賠償之外，還要接受2場法治教育課程，全案仍可上訴。

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