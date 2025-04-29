原本想揪打醫美消滅雙下巴！閨蜜、好姐妹「私約逛街」她傻了

▲妹子帶閨蜜和姐妹認識，結果最後卻吃醋了。（圖／創新中心）



網搜小組／綜合報導

帶朋友認識朋友，原本是想讓大家多認識一些人，結果卻讓自己變得很委屈。「泰格於雪兒」近期新上線的影片，劇中主角本來是打算和閨蜜一起逛街、買專輯，沒想到她讓朋友加入後，另外兩人慢慢變得超級要好，這一幕也讓她感到一點小小的醋意，讓她本來想揪對方一起打醫美變漂亮，後來忍不住賭氣自己去打雙下巴。

影片中，妹子有個5年好閨蜜，在某次機會下，她讓另一位好姐妹與閨蜜認識，卻沒想到兩人越走越近，某次閨蜜抱怨男友的事情，她比好姐妹還晚知道，讓她很不是滋味。

一個賭氣之下，她本來想揪很在意雙下巴的閨蜜和姐妹一起打醫美，選擇自己跑到彤顏診所詢問，並打了容脂針。郭千華醫師介紹到，容脂針的治療原理是透過精準注入至皮下脂肪層，破壞脂肪細胞膜瓦解脂肪細胞，巨噬細胞吞噬瓦解的碎片，脂肪細胞數大幅減少，改善臉部線條呈現美麗下顎線。

▲彤顏診所郭千華醫師。

郭千華醫師進一步提到，Ronkyla容脂針在2023年經台灣衛福部核可上市，其中有一個很厲害的專利配方去氧膽酸鈉成分能有效的消除脂肪細胞，以輕鬆的療程就能改善臉部下巴脂肪、緊實下顎線，雖然後續會有腫脹的感覺，但大多2-3周便會緩解且逐漸看到成效，根本是專剋雙下巴的救星！

過了大約三周左右，姐妹和閨蜜發現了她去打醫美，忍不住驚呼，「妳怎麼沒找我們？自己偷偷變美啊！妳看她的雙下巴都不見了耶！」聽到姐妹和閨蜜這樣說，她也只能回「妳們兩個感覺很忙啊！我就自己去囉～」可是卻又得知兩人私底下約去逛街，才發現自己真的介意她們變那麼好。

療程效果因人而異，並非保證每個人都有相同的效果；

有關適應症、禁忌症等副作用等問題，療程前務必親自諮詢醫師，由醫師為專業說明和診斷