百貨專櫃也能做水飛梭？韓國THE WHOO「一站式護膚體驗全台巡迴」名額搶翻

▲想要養出像韓國女星金智媛的水光美肌？韓國頂級保養品牌「THE WHOO后」即日起啟動首度加入「水飛梭」儀器的「珍珠光感護膚儀式」，享受逛百貨還能兼做保養的一站式體驗！（圖／品牌提供，下同）

消費中心／綜合報導

夏季腳步逼近，出油、脫妝、毛孔粗大等肌膚困擾逐漸浮現，不少人考慮透過醫美療程進行深層保養，但繁瑣的預約流程、高昂費用與術後修復期，常讓人卻步。在韓國擁有頂級保養地位的「THE WHOO后」，看準現代人對快速、有效、儀式感兼具護膚方式的需求，首度推出全台巡迴的「珍珠光感護膚儀式」，並將備受醫美青睞的「水飛梭」科技，帶入百貨專櫃中，提供更貼近生活的一站式頂級保養選擇。

移動式肌膚管理中心，無需預約醫美也能擁有光感美肌

在韓國，定期肌膚管理就像健身、護髮一樣，是許多男女每月固定進行的日常儀式，這樣的保養觀念，也正在快速改變台灣人的習慣！然而，無論是對小資族、貴婦仕紳來說，時間和金錢都是最寶貴的事物，因此韓國頂級韓方保養品牌「THE WHOO后」，打造宛如「移動式肌膚管理中心」的專櫃體驗，今年更首度導入話題醫美級技術「水飛梭」儀器，現在只要下班後走進百貨，現場就有機會享受深層清潔＋精華導入＋鎮定舒緩的「一站式保養」，再也不用慢慢等預約時間，還可以省下一筆不小的醫美費用。

一站式護膚流程超奢華，打造如韓國女星般的水光美肌

THE WHOO后本次推出的「珍珠光感護膚儀式」，主打將韓方智慧結合現代美容科技，透過4大步驟讓肌膚重拾平衡與光澤：

Step1 水飛梭儀器深層清潔

透過水飛梭專業儀器，利用真空負壓科技溫和吸附毛孔內的老廢角質與皮脂髒汙，達到深層清潔與保濕的雙重效果，讓肌膚重現清新透亮、回歸淨透平衡，為後續保養建立良好肌礎。

Step2 珍珠光脈衝導入

使用珍珠光脈衝導入儀，溫和的脈衝波動提升肌膚吸收高效保養成分，使韓方珍貴保養精華更有效導入肌底，提升肌膚的滋潤度與彈性。從內而外養出澄淨細緻的肌膚，打造飽滿透亮又潤澤的光感美肌。

Step3 奈米舒緩噴霧

以細緻奈米級舒緩噴霧，溫和包覆、快速補水、鎮定舒緩肌膚，穩定膚況，為療程做完美收尾。提升肌膚穩定度，讓肌膚恢復透亮水潤，綻放健康光采。

Step4 粉嫩輕妝上妝服務

最後一步，美容顧問會根據膚質為您挑選防曬輕妝與潤色護唇，為肌膚建立防禦屏障的同時，柔嫩提亮膚色、輕盈亮麗，讓肌膚散發自然透亮的好氣色，完美迎接每一天的光采時刻。

這次最吸睛的亮點，就是在Step1中首次導入醫美等級的「水飛梭」深層清潔技術！這項技術運用真空負壓與精華導入的雙重科技，既能溫和帶走毛孔中的油脂與老廢角質，同時注入保濕與修護成分，是市面上少數能達到「清潔＋導入＋舒緩」三合一效果的保養方式。

保養結束後，THE WHOO后還會貼心提供輕妝上妝服務，讓肌膚在最佳狀態感受完美上妝的貼合感，想要無縫接軌午後行程或甜蜜約會也都超方便！

哪些膚質適合水飛梭？五大族群體驗看看！

水飛梭之所以能在短時間內風靡亞洲保養圈，關鍵就在於它「廣泛適用、安全溫和」的特性。對於常見的五大膚質皆有不同的有感體驗：

油性肌膚／痘痘肌：有效去除多餘油脂與毛孔髒污，減少粉刺與痘痘困擾

乾性肌膚：由於水飛梭也具有深層保濕效果，能幫乾燥膚況補充水分，恢復水嫩彈性

敏感肌：透過美容專員調整吸力與成分濃度，讓療程溫和不刺激

混合肌：針對T字油、U字乾的肌膚特性進行局部調整，提升整體膚況

熟齡肌膚：深層保濕有助於改善細紋、鬆弛與暗沉，強化肌膚吸收力與光澤感

預約即享雙重好禮，數量有限錯過不再！

即日起預約體驗「珍珠光感護膚儀式」繳交800元預約金，當日可全額折抵產品消費，並且即贈價值1,828元的「光耀雪白預約禮」。活動期間再加碼限定滿額贈，禮品包括珍珠吊飾包、品牌代言人金智媛形象小卡等，精緻設計限量發送，收藏價值十足！

【全台巡迴場次】

4/24–4/27｜統一時代百貨 台北店

4/25–4/27｜新光三越 台北站前店

4/25–4/27｜南紡購物中心

4/26–4/28｜遠東SOGO 中壢店

5/8–5/11｜漢神巨蛋

5/9–5/11｜漢神百貨 本館

名額有限・立即預約 https://whoo.com.tw/hydro_facial.php