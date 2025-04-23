　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

百貨專櫃也能做水飛梭？韓國THE WHOO「一站式護膚體驗全台巡迴」名額搶翻

▲▼ 韓國,保養,THEWHOO,后,全台巡迴,水飛梭,百貨專櫃,一站式保養,醫美。（圖／THEWHOO提供）

▲想要養出像韓國女星金智媛的水光美肌？韓國頂級保養品牌「THE WHOO后」即日起啟動首度加入「水飛梭」儀器的「珍珠光感護膚儀式」，享受逛百貨還能兼做保養的一站式體驗！（圖／品牌提供，下同）

消費中心／綜合報導

夏季腳步逼近，出油、脫妝、毛孔粗大等肌膚困擾逐漸浮現，不少人考慮透過醫美療程進行深層保養，但繁瑣的預約流程、高昂費用與術後修復期，常讓人卻步。在韓國擁有頂級保養地位的「THE WHOO后」，看準現代人對快速、有效、儀式感兼具護膚方式的需求，首度推出全台巡迴的「珍珠光感護膚儀式」，並將備受醫美青睞的「水飛梭」科技，帶入百貨專櫃中，提供更貼近生活的一站式頂級保養選擇。

移動式肌膚管理中心，無需預約醫美也能擁有光感美肌
在韓國，定期肌膚管理就像健身、護髮一樣，是許多男女每月固定進行的日常儀式，這樣的保養觀念，也正在快速改變台灣人的習慣！然而，無論是對小資族、貴婦仕紳來說，時間和金錢都是最寶貴的事物，因此韓國頂級韓方保養品牌「THE WHOO后」，打造宛如「移動式肌膚管理中心」的專櫃體驗，今年更首度導入話題醫美級技術「水飛梭」儀器，現在只要下班後走進百貨，現場就有機會享受深層清潔＋精華導入＋鎮定舒緩的「一站式保養」，再也不用慢慢等預約時間，還可以省下一筆不小的醫美費用。

▲▼ 韓國,保養,THEWHOO,后,全台巡迴,水飛梭,百貨專櫃,一站式保養,醫美。（圖／THEWHOO提供）

一站式護膚流程超奢華，打造如韓國女星般的水光美肌
THE WHOO后本次推出的「珍珠光感護膚儀式」，主打將韓方智慧結合現代美容科技，透過4大步驟讓肌膚重拾平衡與光澤：

▲▼ 韓國,保養,THEWHOO,后,全台巡迴,水飛梭,百貨專櫃,一站式保養,醫美。（圖／THEWHOO提供）

Step1 水飛梭儀器深層清潔
透過水飛梭專業儀器，利用真空負壓科技溫和吸附毛孔內的老廢角質與皮脂髒汙，達到深層清潔與保濕的雙重效果，讓肌膚重現清新透亮、回歸淨透平衡，為後續保養建立良好肌礎。

Step2 珍珠光脈衝導入
使用珍珠光脈衝導入儀，溫和的脈衝波動提升肌膚吸收高效保養成分，使韓方珍貴保養精華更有效導入肌底，提升肌膚的滋潤度與彈性。從內而外養出澄淨細緻的肌膚，打造飽滿透亮又潤澤的光感美肌。

Step3 奈米舒緩噴霧
以細緻奈米級舒緩噴霧，溫和包覆、快速補水、鎮定舒緩肌膚，穩定膚況，為療程做完美收尾。提升肌膚穩定度，讓肌膚恢復透亮水潤，綻放健康光采。

Step4 粉嫩輕妝上妝服務
最後一步，美容顧問會根據膚質為您挑選防曬輕妝與潤色護唇，為肌膚建立防禦屏障的同時，柔嫩提亮膚色、輕盈亮麗，讓肌膚散發自然透亮的好氣色，完美迎接每一天的光采時刻。

這次最吸睛的亮點，就是在Step1中首次導入醫美等級的「水飛梭」深層清潔技術！這項技術運用真空負壓與精華導入的雙重科技，既能溫和帶走毛孔中的油脂與老廢角質，同時注入保濕與修護成分，是市面上少數能達到「清潔＋導入＋舒緩」三合一效果的保養方式。

▲▼ 韓國,保養,THEWHOO,后,全台巡迴,水飛梭,百貨專櫃,一站式保養,醫美。（圖／THEWHOO提供）

保養結束後，THE WHOO后還會貼心提供輕妝上妝服務，讓肌膚在最佳狀態感受完美上妝的貼合感，想要無縫接軌午後行程或甜蜜約會也都超方便！

哪些膚質適合水飛梭？五大族群體驗看看！
水飛梭之所以能在短時間內風靡亞洲保養圈，關鍵就在於它「廣泛適用、安全溫和」的特性。對於常見的五大膚質皆有不同的有感體驗：

油性肌膚／痘痘肌：有效去除多餘油脂與毛孔髒污，減少粉刺與痘痘困擾
乾性肌膚：由於水飛梭也具有深層保濕效果，能幫乾燥膚況補充水分，恢復水嫩彈性
敏感肌：透過美容專員調整吸力與成分濃度，讓療程溫和不刺激
混合肌：針對T字油、U字乾的肌膚特性進行局部調整，提升整體膚況
熟齡肌膚：深層保濕有助於改善細紋、鬆弛與暗沉，強化肌膚吸收力與光澤感

預約即享雙重好禮，數量有限錯過不再！
即日起預約體驗「珍珠光感護膚儀式」繳交800元預約金，當日可全額折抵產品消費，並且即贈價值1,828元的「光耀雪白預約禮」。活動期間再加碼限定滿額贈，禮品包括珍珠吊飾包、品牌代言人金智媛形象小卡等，精緻設計限量發送，收藏價值十足！

▲▼ 韓國,保養,THEWHOO,后,全台巡迴,水飛梭,百貨專櫃,一站式保養,醫美。（圖／THEWHOO提供）

▲▼ 韓國,保養,THEWHOO,后,全台巡迴,水飛梭,百貨專櫃,一站式保養,醫美。（圖／THEWHOO提供）

【全台巡迴場次】
4/24–4/27｜統一時代百貨 台北店
4/25–4/27｜新光三越 台北站前店
4/25–4/27｜南紡購物中心
4/26–4/28｜遠東SOGO 中壢店
5/8–5/11｜漢神巨蛋
5/9–5/11｜漢神百貨 本館

名額有限・立即預約 https://whoo.com.tw/hydro_facial.php

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
655 4 6696 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
剴剴裸身罰站「像軍人稍息」被狂揍！　她作證痛批保母：不是人
台中「菩薩議員」離世　母女3人都是議員
女網紅影射「強吻、讓很多女生墮胎」　勾惡回應了
藍營一姐點頭上凱道　台中至少65遊覽車聲援「總數無上限」
「最炫的一群人」最年輕已35歲　網爆共鳴：叫叔叔阿姨算客氣
快訊／台股收漲845.71點、史上第2大漲點　台積電漲57元
撂人球棒狂毆前女友　「直播界男神」慘了
快訊／被苗真飆罵偷包賊　黃少谷曝「事後傳訊」回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

金智媛如何越活越美？2025年保養趨勢、高效養膚法全公開！

百貨專櫃也能做水飛梭？韓國THE WHOO「一站式護膚體驗全台巡迴」名額搶翻

咖啡飲料買1送1、第二杯10元！超商「省錢優惠」懶人包來了

「2大速食店」最新優惠！麥當勞4夯品買1送1、肯德基撒超值優惠券

全家合作馬來貘推聯名新品！限定雪糕、芝麻牛奶　再送限量L夾

不是只有手搖才好喝！純喫茶綠茶升級回歸　網友大讚新口感！

全家新品「麥芽冰沙」開喝！涼麵+味噌湯8折、雞胸配沙拉省10元

厚鬆餅堡剛開賣⋯麥當勞歡樂送預訂服務連關7天　業者：系統維護

網紅實測狂推「小蘭瓶」！2025保養圈瘋擦的拉提術　高純度外泌體素顏都發光

麥當勞厚鬆餅堡回歸首日！店門口又湧排隊人潮　網嗨喊終於吃到

王大陸軍中表演曝光　重現「給你滿滿的大平台」

揭 #高雄飯糰店 承諾「有賺能漲房租」　#女房東 ：當時心軟便宜租

【王大陸の軍旅生活】高喊大平台　歌唱競賽奪第一!

樋口飯糰10點完售！　暖心民眾頂30℃排隊支持老闆舉牌致謝

王大陸軍中表演曝光　大喊：給你滿滿的大平台！

#女房東 還原砸店始末！轟 #樋口飯糰 夫婦 ：我還不夠仁慈嗎？ #高雄

高雄人的溫暖！「樋口飯糰」一早湧現人潮　人龍一路排到停車場

白敬亭在五月天前超緊張　阿信「看你戲長大」逗他

【1人1碗】阿嬤出招想多拿試吃！老闆無奈攔不住

康橋學校成年禮嚴重車禍！7學生遭撞...1人重傷

百貨專櫃也能做水飛梭？韓國THE WHOO「一站式護膚體驗全台巡迴」名額搶翻

咖啡飲料買1送1、第二杯10元！超商「省錢優惠」懶人包來了

「2大速食店」最新優惠！麥當勞4夯品買1送1、肯德基撒超值優惠券

全家合作馬來貘推聯名新品！限定雪糕、芝麻牛奶　再送限量L夾

不是只有手搖才好喝！純喫茶綠茶升級回歸　網友大讚新口感！

全家新品「麥芽冰沙」開喝！涼麵+味噌湯8折、雞胸配沙拉省10元

厚鬆餅堡剛開賣⋯麥當勞歡樂送預訂服務連關7天　業者：系統維護

網紅實測狂推「小蘭瓶」！2025保養圈瘋擦的拉提術　高純度外泌體素顏都發光

麥當勞厚鬆餅堡回歸首日！店門口又湧排隊人潮　網嗨喊終於吃到

麥當勞「厚鬆餅堡」今天回歸！3款價格、供應時段一次看

蘇花匯德隧道照明養護！4／28~30夜間交管　單線雙向輪放

基隆保齡球式車禍！駕駛精神不濟撞小黃畫面曝　再衝對向撞3機車

日正妹YTR悲控「被結婚詐欺1億」！砸錢養歌手未婚夫…遭出軌毀婚

剴剴裸身罰站「像軍人稍息」！被關廁所狂揍　外傭痛批保母：不是人

新北小內閣人事異動！　饒慶鈺因生涯規劃卸任返鄉

王座跨入蔬食！併購養心餐飲51％股權　拚全年營收雙位數成長

高鐵人「集拾行垃」淨灘　清出658公斤海洋廢棄物

斗南警副所長暖心關懷弱勢里民　聯繫善心團體雪中送炭

聲援陳水扁！　王世堅：很多民眾也認同只是沒說出來

總統特勤「每半年」就要安全查核　防中共吸收執行「斬首」任務

白敬亭在五月天前超緊張　阿信「看你戲長大」逗他

消費熱門新聞

麥當勞厚鬆餅堡回歸首日又排隊了！

麥當勞厚鬆餅堡開賣資訊一次掌握

7-11琥珀奶茶買2送2、寄杯優惠

肯德基開賣「愛保鮮桶」限量7000組

咖啡買1送1！超商省錢優惠來了

寧夏夜市自備餐具加量！減塑挑戰送200元抵用券

厚鬆餅堡開賣！麥當勞歡樂送預訂服務連關7天

7-11美式拿鐵買1送1、全家10元多1杯

全家涼麵+味噌湯8折　新品「麥芽牛奶冰沙」開喝

純喫茶綠茶升級回歸　網友大讚新口感！

燕麥拿鐵買1送1！世界地球日限定優惠

摩斯漢堡開賣3款端午節粽子

小蘭瓶高純度外泌體素顏都發光

2大速食店最新優惠

更多熱門

相關新聞

蜜桃蘇打增添日常樂趣的洗沐好物

蜜桃蘇打增添日常樂趣的洗沐好物

洗沐是每天都必須進行的事情，但如何在這日常無趣的例行公事上，增添迷人的細節，香氣就是很好的輔助，能夠讓清潔的過程中，帶來療癒的瞬間，最近也有不少香氛洗沐好物，不僅可以放鬆心情，更能好眠一整晚。

亞洲、歐美追求白皙美肌大不同！

亞洲、歐美追求白皙美肌大不同！

韓國強投安佑鎮術後飆速156　經典賽勁敵？

韓國強投安佑鎮術後飆速156　經典賽勁敵？

川普關稅攪局數據出爐！　全球經濟「金絲雀」韓國貿易拉警報

川普關稅攪局數據出爐！　全球經濟「金絲雀」韓國貿易拉警報

溫和只是基本！醫美術後保養崛起

溫和只是基本！醫美術後保養崛起

關鍵字：

韓國保養THEWHOO全台巡迴水飛梭百貨專櫃一站式保養醫美

讀者迴響

熱門新聞

賴慧如婚禮掀「偷包風波」！黃少谷遭逼下跪

夫妻叫2份哇沙米300元留1星　老闆怒嗆

花蓮「五子命案」靈異事！　男大生入住聞聲：哥哥這是我房間

百萬YouTuber「拍日本旅遊片違規」　親上火線道歉了！

桃園女師性侵小六童懷孕生子　不服重判現身高院上訴

家寧律師赴地檢遭轟「一表人才，怎會幫她辯護」！

快訊／8級強風來了　今轉雨「下最大」地區曝

雙薪8萬6「硬買新房崩潰了」！人夫慘曝開銷

快訊／永野芽郁遭爆不倫田中圭！香閨過夜隔天被抓包

「小龍女」昆娜驚傳已婚生子！　私密帳號追爆料者

即／傳「陳菊死訊」假消息！警4小時逮高雄44歲女

女房東揭飯糰店曾承諾「有賺可以漲房租」

女副理偷吃人夫「懷孕墮胎」！獸醫妻氣瘋

康橋單車環島成年禮7人傷　校方最新聲明曝重傷學生現況

國光生技爆鼠亂！　逾百隻老鼠臭翻整棟樓

更多

最夯影音

更多

王大陸軍中表演曝光　重現「給你滿滿的大平台」

揭 #高雄飯糰店 承諾「有賺能漲房租」　#女房東 ：當時心軟便宜租

【王大陸の軍旅生活】高喊大平台　歌唱競賽奪第一!

樋口飯糰10點完售！　暖心民眾頂30℃排隊支持老闆舉牌致謝

王大陸軍中表演曝光　大喊：給你滿滿的大平台！

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

抗『蕉』慮的取代方式

抗『蕉』慮的取代方式

「文里補習班」開課啦！用芭樂來取代香蕉，做出一道酸甜可口的美味甜點~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

買房好後悔？月光族血淚分享

買房好後悔？月光族血淚分享

薪水全繳房貸壓力爆表？本集實用建議幫你重新評估財務，別再一錯再錯！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面