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老醫師驚「妹妹啊...裡面都菜花」　她急看泌尿科：該信誰

▲下體不適示意圖。（示意圖／記者李佳蓉攝）

▲婦產科醫師說原PO長菜花。（示意圖／記者李佳蓉攝）

網搜小組／劉維榛報導

「我該信誰？」一名妹子透露，去婦產科檢查，結果被老醫生驚嚇直說「裡面都是菜花」，隨後她轉去泌尿科，醫生卻說是「假性菜花」。事後原PO也施打HPV疫苗，並詢問如果真的是菜花，疫苗是否就白打了？文章引發熱議，「HPV病毒有很多型，菜花只是其中一種，對於其他沒有接觸過的類型，還是有保護力！」

一名女網友在Dcard表示，前一陣子生理期不順去看婦產科，沒想到老醫生一開口就稱「妹妹啊...妳整個裡面都菜花欸」，當下原PO心頭一震，內心更是害怕。

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於是原PO改掛泌尿科，另一位醫生卻說那只是「假性菜花」，令原PO感到十分訝異「我該信誰？」

事後原PO還說，已經去打第一劑HPV疫苗，好奇詢問「如果不是菜花的話就算預防；如果是菜花的話...那我是不是白打了？」

底下網友熱議，「再找第三個婦產科醫師確認！HPV疫苗不會白打，HPV病毒有很多型，菜花只是其中一種，對於其他沒有接觸過的類型，疫苗還是有保護力的」、「並沒有白打！就算是真的菜花，之後也有復發或再得的可能，打了可以避免再次中獎，菜花不是得了一次治好後就終身免疫的」、「換一家大醫院婦產科看看，疫苗不會白打，到45歲前都建議施打」。

也有過來人分享，「我也有假性的！我一開始摸到也很害怕，但想想我國中就打了三劑HPV疫苗應該不會中吧，後來看婦產科醫生都會跟我強調這是假性不用擔心，就放著不管它了」、「被誤診過+1，在地方醫院被誤診，還要求我篩檢愛滋，篩檢員的眼神還很不屑，我明明沒做錯任何事、生活很單純，那時候心情超低落崩潰，還好後來去大醫院檢查，醫生還用試劑讓我安心確認是誤診」。

事實上，人類乳突病毒（HPV）是一種通過性行為傳播的病毒，幾乎所有有過性行為的人一生中都可能感染至少一次。根據世界衛生組織的數據，HPV每年導致約70萬例癌症病例，包括子宮頸癌、陰道癌、外陰癌、肛門癌、陰莖癌與頭頸癌等。連繼志醫師提醒：「HPV不僅是女性的問題，男性同樣面臨罹患口咽癌和肛門癌的風險，甚至比女性更高。」

最新數據顯示，接種HPV疫苗能阻斷90%的癌前病變，保護力跨越性別與性取向。根據世界衛生組織的統計，普及HPV疫苗的國家在十年內子宮頸癌前病變的發生率下降了90%，全球則預防了80%的癌前病變。換算下來，每6分鐘，HPV疫苗就能拯救一條人命。連醫師表示：「這支疫苗不僅僅是預防子宮頸癌，它還能防止多種癌症，是名副其實的『防癌疫苗』。」

HPV疫苗在性行為前接種保護力最佳，但即使已有性經驗，接種疫苗仍有益處，可預防未曾感染的病毒型別。連繼志醫師建議，9至45歲的男女皆應考慮接種，愈早接種，保護愈早啟動。目前國家也將國中男女納入公費疫苗接種計劃，以早日保護下一代。

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