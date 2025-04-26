花蓮阿強西瓜運用AI科技判斷成熟度　獲創新加值競賽亞軍

▲▼花蓮阿強西瓜團隊獲得全國青農創新加值團隊經營競賽亞軍。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

農業部114年全國青農創新加值團隊經營競賽，來自花蓮阿強西瓜團隊憑藉其與學校團隊合作開發的「AI聲音辨識輔助西瓜熟度判別分級系統」一舉獲得亞軍，成績令人振奮，充分展現了花蓮青年農民的創新實力。

花蓮縣長徐榛蔚特別表示祝賀，並指出西瓜產業是花蓮當地重要的農業產業，阿強西瓜青農團隊的優異表現，不僅為花蓮爭光，更凸顯了現代農業與科技結合的無限可能，希望未來能有更多青年農民投入創新，創造花蓮農業更高的附加價值。

徐榛蔚表示，阿強西瓜青農團隊與花蓮縣有機農業諮詢委員南臺科技大學黃能富校長及國立清華大學智慧農業辦公室攜手合作開發的系統，是透過AI聲音辨識技術，藉由分析敲擊西瓜所產生的聲波，精準判別其成熟度，不僅大幅提升採收效率與準確性，也可降低人力依賴及誤判率，是智慧農業落實於基層農務的具體實踐。徐榛蔚說，感謝有機農業諮詢委員持續協助花蓮農業的發展，並給予在地農友支持，讓花蓮農業的能量被全台看見。

全國青農創新加值團隊經營競賽是協助激發青年農民團隊發想共同目標，透過智能生產體系建置、產業串聯運銷、缺工互助模式、地方特色產業開發、區域生產整合等主題，並由全國各縣級農會推薦所輔導之青農團隊參加競賽，透過競賽方式激發團隊合作精神與創意；本次競賽全國計有17青農團隊參加，競爭相當激烈。

▲▼阿強西瓜團隊與學校合作透過AI聲音辨識技術，精準判別西瓜成熟度，大幅提升採收效率與準確性。

阿強西瓜團隊的代表王筠婷表示，「我們真的超級開心！感謝花蓮縣農會的推薦，讓我們能把平時在田裡的實務，帶到更大的舞臺上分享。」他們開發的AI技術旨在幫助農民準確判斷西瓜的成熟度，替代過去依賴個人聽力的傳統方法，提升採收效率及品質。花蓮縣農會總幹事吳昆儒表示，智慧農業是當代農業轉型的重要方向，尤其AI應用的導入，將使農業生產更加科學化、精準化。縣農會也將配合花蓮縣政府持續推動智慧農業，並積極促成更多產學合作機會，協助青農轉型、提升競爭力。

徐榛蔚期待更多的青農團隊在農業實踐中不斷探索科技應用，讓農業經營效率提升，也創造更高農業產值。花蓮縣政府將持續輔導智慧農業的發展，將人工智能技術擴展應用到各項作物，為花蓮永續農業注入成長的新動能。

