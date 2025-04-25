法國蜘蛛人硬闖85大樓！移民署怒曝網紅動向　最重禁入境台灣10年

▲警方提供比對圖表示應該是數年前拍攝 。（合成圖／警方提供）

記者吳奕靖／高雄報導

法國籍極限運動網紅TOM日前在個人社群平台高調發布攻頂高雄地標建築85大樓的影像，引發社會關注。高雄市苓雅分局雖初步研判影像並非近期拍攝，但仍認定TOM的行為涉嫌觸犯刑法，將依法追訴。最新消息指出，內政部移民署已證實 TOM目前不在台灣，並強調將視其違規情節，最重可禁止他入境台灣長達10年。

回顧此案，網紅TOM在Instagram帳號發布了攀登378公尺高的85大樓頂端尖端的照片與影片，畫面中他裸露上半身進行自拍，背景可清晰辨識高雄市區景觀，並標註了地點為「Tuntex 天空塔」及「#kaohsiung」、「#taïwan」等標籤。

▲兩張照片對比，現在場景有一塊白色方塊物體。（合成圖／警方提供）

針對此事件，苓雅分局表示已與大樓管委會及管理方聯繫，並派員調閱影像，將釐清當事人身分後通知到案說明。警方指出，比對照片後研判TOM的攀登行為應發生於數年前，但仍認定其已觸犯中華民國刑法第185條第1項「以他法致生往來之危險罪」以及第306條第1項「無故侵入他人建築物罪」，這兩項罪名的追訴期分別為10年及20年。

內政部移民署南區事務大隊高雄市專勤隊今日發布回應指出，經查證，TOM目前不在台灣。專勤隊已與偵辦單位建立聯繫窗口，將提供警方確認身分等協助，並全力配合後續調查作業。

移民署強調，後續倘若認定該外籍網紅的行為違反法律規定，或有危害我國利益、公共安全或公共秩序之虞，將依禁止外國人入國作業規定，管制禁止其入境2至5年，如違規情節嚴重，更可禁止入境長達10年。