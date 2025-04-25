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大陸 大陸焦點 特派現場

程式設計師月薪13萬「熬夜腦出血」昏迷15天　醫揭睡眠黃金時間

▲▼睡覺,睡眠,床,失眠,助眠,催眠。（圖／CFP）

▲程式設計師因長期熬夜，突腦出血昏迷了15天。（圖／CFP）

文／CTWANT

大陸浙江省一名35歲程式設計師因長期熬夜，日前突腦出血緊急送醫，整整昏迷了15天，消息曝光後引起關注。對此，中醫生提醒，晚上11點至凌晨3點是「睡眠黃金時間」，盡量把握在這個時段躺床睡覺。

根據陸媒報導，浙江省杭州市一名35歲吳姓男子，在某公司擔任程式設計師，月薪約3萬元人民幣（約新台幣13萬元），儘管收入優渥，但吳男不僅面臨高壓工作，且還長期熬夜，每天早上7點起床，直到凌晨1、2點才能入睡。

去（2024）年7月底，他突然四肢麻木無力，但他並不以為意，直到8月初症狀惡化，他才趕緊就醫，經醫師診斷確認為「腦出血」，甚至一度昏迷了15天。

吳男透露，自己入住加護病房近一個月，病情穩定後又在醫院復健中心待了70多天，目前身體狀況已康復得差不多，但恐怕無法完全恢復到生病前的狀態。

對此，中醫師表示，不少人都會有錯誤認知，以為不管是白天還是晚上，每天只要睡足8小時就好，但其實最佳睡眠黃金時間為「晚上11點至凌晨3點」，若能在這時間點入睡，將有助於人體修復損傷、養精蓄銳，反之則可能臉色蠟黃、皮膚粗糙、長斑、冒白髮，不利身體健康。

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