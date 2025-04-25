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小朋友便祕別輕忽！慢性便秘影響發育成績變差　中醫治療有優勢

▲中醫科主任楊成湛提醒，慢性便秘不僅讓孩子腹痛、解便出血，還可能導致食慾不振。（圖／門諾醫院提供，下同）

中醫科主任楊成湛提醒，慢性便秘不僅讓孩子腹痛、解便出血，還可能導致食慾不振。（圖／門諾醫院提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

便祕不是小問題！研究指出，台灣3至6歲的孩童約三成有便祕困擾，據統計孩子因腹痛去急診就醫，有高達八成原因其實是便祕！門諾醫院中醫科主任楊成湛提醒，慢性便秘不僅讓孩子腹痛、解便出血，還可能導致食慾不振、體重減輕，甚至影響生長發育，不可輕忽。
 
楊成湛表示，中醫認為「脾胃為後天之本，氣血生化之源」，脾胃是兒童成長發育的重要關鍵，脾胃虛弱會影響腸道蠕動，導致排便困難，排便狀況可說是脾胃好壞的外在表徵。他表示，曾有1位7歲小兒患者因長期便祕、腹痛不適求診，透過中藥治療一個月後，腹痛明顯減少、排便也漸趨正常。中醫在治療小兒便祕方面有其獨特優勢，透過辨證論治，不只緩解症狀，更能從一根本改善體質。

▲中醫科主任楊成湛提醒，慢性便秘不僅讓孩子腹痛、解便出血，還可能導致食慾不振。（圖／門諾醫院提供，下同）

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醫師表示，中醫治療小兒便祕有其獨特優勢，透過辨證論治，不只緩解症狀，更能從根本改善體質。
 
楊成湛說，中醫將便祕分為兩大類型，一是胃熱型便祕，常見於愛吃辛辣厚味的孩子，常伴隨口氣重、腹脹、手腳心熱等症狀；二是氣虛型便祕，則多見於體弱瘦小、臉色蒼白、排便無力的孩子。針對不同體質，可以竹茹、砂仁、木香檳榔丸以清熱導滯，或以黃耆、白朮、麻子仁丸來健脾補氣，恢復消化吸收功能。此外，針對食慾不振的孩子，也可搭配山楂、神麴、麥芽、雞內金等開脾中藥，增進食慾、改善消化。

▲中醫科主任楊成湛提醒，慢性便秘不僅讓孩子腹痛、解便出血，還可能導致食慾不振。（圖／門諾醫院提供，下同）

醫師提醒，兒童便秘不輕忽，及早發現、及時調理，幫助孩子擁有健康的腸胃和快樂的童年。
 
中醫強調整體調理，除了用藥之外，日常生活的規律也很重要。楊成湛建議，家長應協助孩子養成三餐定時、飲食均衡、多喝水、適度運動的習慣。對於容易脹氣的孩子，睡前可以幫他們做肚子熱敷、順時針按摩腹部，也能改善腸胃蠕動。
 
小兒便祕絕對不能輕忽，從日常保養到體質調整，中醫都能扮演重要角色。門諾醫院中醫科提醒家長，及早發現、及時調理，幫助孩子擁有健康的腸胃和快樂的童年。

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小朋友便祕輕忽慢性便秘發育成績中醫治療獨特優勢

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