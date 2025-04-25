逛好市多「常做1舉動」！會員爆共鳴：眼神都在看別人的推車

▲原PO會注意其他人買什麼。（示意圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

知名美式賣場好市多（Costco）除了販售民生用品外，種類多元的生鮮食品也是民眾的購物目標，是不少家庭採買補貨的好去處，有網友表示，有時候去逛賣場不知道該買什麼，看到別人拿什麼就跟著拿，或是看到其他人的購物車有什麼，也跟著買一樣的東西，貼文曝光後，竟釣出一票人爆共鳴。

有網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文，有時候在好市多逛了很久，卻不知道要買什麼，看到許多人購買同樣的商品，便不自覺地也跟著拿了一包，「好像別人的購物車裡的東西比較好，這是什麼症頭？」

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貼文曝光，許多網友有同感，「所以我都忍住，不看別人的推車」、「對！推著自己的車，眼神落在別人的車，都覺得別人的才是排行第一名」、「每次搭手扶梯時，都很認真看看別人買什麼，這樣正常嗎？哈哈」、「我是會看不同人的購物車，如果大家幾乎都有拿，但自己沒買過、沒試過，就會想買來試試。一堆人都拿都買了，如果東西很雷的話，大不了一起死」。

也有網友理性購物，「要買東西再去，拿完目標物就可以結帳離開」、「建議排隊等試吃，再考慮要不要買試吃的該項商品就好…看別人的購物車真的不一定適合自己」、「不需買東西還跑去逛的症頭比較嚴重」、「逛半天不知道要買什麼，表示真的不缺，不要隨便亂花錢 ，建議看一下當期特價，要是有之後需要的可以先補貨」。

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