板橋明星國中「半年3起墜樓」校長自請離職　曾爆霸凌教師

▲板橋某明星國中校長因校內不斷發生墜樓案，倍感壓力自請離開職務。（示意圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

新北板橋某明星國中，去年12月11天內發生2起學生墜樓案，本月18日又發生國二女同學墜樓不治，該校女校長因備感壓力，近日發聲表示，這學期結束後將「暫時離開校長職務」，申請回任行政。新北教育局也證實，已收到該校長申請。事實上，該名校長爭議不小，先前曾被爆出霸凌代理老師，被記上一支小過。

女校長23日發文表示，經過多次深思熟慮，做出一個艱難也是最不得已的決定，努力完成這學期任務後，將會暫時離開校長職務，申請回任行政，再次學習並沉澱自己，強調必非逃避與放棄，而是責任和承擔，期盼校園恢復平靜，會用不同方式為孩子們付出。

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該校長還說，她珍惜與每一位學生緣分，感激家長們的信任與支持，也感謝所有同仁在風雨中的陪伴與扶持。相信這股愛的能量，會繼續引領學校走得更穩、更遠。請容我以最難過最不得已的心情，向大家說再見，但絕非告別，未來若有緣，仍期待與各位在教育路上再次相遇。

事實上，該名女校長爭議不少，她曾得教育界最高殊榮師鐸獎，去年卻被代理老師投訴言語霸凌，忽略到跟校長打招呼就被指責，甚至遭到人身攻擊，讓她長時間下來壓力很大，還因為一年一聘怕丟了工作，連懷孕也只好選擇引產。

事後該校長坦言情緒控管不佳，透過管道向代理老師道歉，教育局也證實此事，表示校長情緒失控造成校譽受損，懲處一支小過。

此外，去年墜樓事件發生後，該校學生在社群上洗版，指出該名女校長上任後，學校氛圍就變得相當詭異，甚至有學生發起連署，要求校長下台，並找回舊校長，「學校有夠爛、換校長真的差很多、一開始以為校長人很好、前校長走了之後就亂成一團、各位學弟妹要不要跟我一起發起還我前校長運動。」該校長2023年8月到任，不到2年頻爆爭議，最終申請離開校長職務。

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