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冏星人「戰爭後我會逃」出國發聲抗共：死在台灣才是負責任？

▲▼冏星人「戰爭後我會逃」出國發聲抗共：死在台灣才是負責任？（圖／翻攝kyontw IG）

▲冏星人。（圖／翻攝kyontw IG）

記者鄒鎮宇／綜合報導

知名YouTuber「冏星人」近日在Threads發文，針對一些批評其「戰爭後會逃」的言論做出回應。冏星表示，她多年前已被中共標籤為台獨份子，如今更是公開與中共對立，「一定要屎（死）在台灣，才是負責任是不是？」

冏星人24日表示，若台灣被染紅，她極可能成為首批被抓捕並處決的人之一。另外，她的家人在國外有房子，因此選擇出國並非不負責任，「不能走嗎？出國我還能繼續發聲抗共，留在這我就直接變成廢物或S體（屍體）啊。」

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冏星人質疑那些批評她的人，為何不自己站出來拍影片發聲，「你為什麼有聲音有面孔不拍YT？為什麼是我不工作一個月在這裡發聲吸炮火？」「每個人都有每個人能做到的事，不是一定要拿槍才叫戰鬥欸。比起拿槍沙敵（殺敵），我的能力是說話啊，那我現在不就是在戰場上了嗎？我有逃嗎？」

網友看完紛紛留言，「你不是當年那個自稱來自中國台灣的冏星人嗎」、「反正別人死了無所謂，你有國外的房子，在這塊土地上叫一叫，出事了拍拍屁股走人，留下一地爛泥。別人的命死不完欸，還記得這個中國台灣的囧星人嗎？話都給你們說反正立場可以像風一樣隨時轉變」、「真好，有家人在國外有房子，然後在國內鼓吹對中共的仇恨，漸而可能產生戰爭，死的都是別人」、「大部分的台灣人沒有像你一樣，卻要因為你們每天挑釁攻擊別人被戰火波及。喬治·奧威爾說過，所有的戰爭叫囂，都來自那些不上戰場的人 。真正反共的人都死在沙場上，你家人住國外你可以去住國外，不是每天製造仇恨，抹紅別人」。

▼冏星人原文如下。（圖／翻攝kyontw threads）

▲▼冏星人「戰爭後我會逃」出國發聲抗共：死在台灣才是負責任？（圖／翻攝kyontw threads）

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