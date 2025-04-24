三重男滑板車騎路中！　被叭不爽狂揍汽車駕駛：這樣叭什麼意思？

記者陸運陞、戴若涵／新北報導

新北市三重區成功路與成功路145巷巷口23日晚間發生一起事件！一名騎乘滑板車的男子，因不滿後方車輛按喇叭，一怒之下遂上前理論，雙方進而發生口角、肢體衝突，警方獲報到場處理，雙方上派出所互告傷害等罪，全案移請新北地檢署偵辦。

▲三重行車糾紛，雙方爆發肢體衝突互告傷害。（圖／記者陸運陞翻攝，下同）

警方23日晚間6時30分接獲民眾通報，三重區成功路與成功路145巷口發生一起糾紛，隨即派員前往。初步了解，39歲鄭姓男子事發當時騎乘滑板車行經該處時，遭後方30歲何男開車按喇叭，他心生不滿上前理論，雙方因此爆發衝突。

鄭男表示，自己當時騎滑板車夾著手機去買東西，突遇何男叭他一聲，讓他嚇了一跳，夾著電話轉過頭看了一下，「然後我不理他，我就一直騎，一直叭一直叭嚇到我，然後我下來跟他理論，你這樣叭到底什麼意思？」

何男則稱，事發當時鄭男邊騎滑板車邊講電話，一開始他按喇叭提醒、示意對方靠邊，但鄭男都置之不理，因此他才又按了喇叭，不料，鄭男就下車對他不斷咆嘯，讓他火氣竄升，雙方因此爆發衝突。

警方指出，事後鄭男要對何男提出傷害、公然侮辱告訴，何男則要對鄭男提出傷害、妨害自由告訴，警方依規定受理，全案移請新北檢偵辦；另外，針對鄭男交通違規部分，警方依道路交通管理處罰條例第69條5項舉發，處行為人1200元以上3600以下罰鍰，並禁止其行駛或使用。