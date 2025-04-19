她斑馬線「推輪椅狂頂」轎車　駕駛1動作讓全場嘆：已經輸一半了

記者趙蔡州／綜合報導

台北市北投區19日發生一場人車糾紛，一名轎車駕駛行經珠海路、中和街路口時，意外跟一名推著輪椅的婦人發生碰撞，雙方隨即在斑馬線上對峙，過程中駕駛一度踩油門，把推著輪椅的婦人一步一步逼退，場面相當危險，其他網友看了影片後也表示「油門催下去的時候，就輸一半了」。

「記者爆料網」貼出的影片可以看見，轎車與婦人在路口的斑馬線上對峙，婦人推著輪椅用力頂住白色轎車的車頭，轎車駕駛見狀不甘示弱踩下油門，把婦人一步步往後方逼退，危險的畫面讓路人忍不住出面緩頰，勸阻駕駛繼續下去可能會弄出人命，駕駛也因此下車跟婦人理論，直到警方到場。

▲轎車駕駛在路口跟婦人發生糾紛，踩油門將婦人連同輪椅不斷往後方逼退。（圖／翻攝自記者爆料網）

北投警分局表示，警局接獲民眾反應珠海路有行車糾紛後，立刻派出員警前往現場處理，經了解是婦人疑似不滿轎車未禮讓行人，便使用手邊的輪椅碰撞轎車，進而導致雙方在路口對峙，現場雙方無人受傷、財損，經詢問後雙方都沒有意願提告。

其他網友看了影片後紛紛表示，「就算是碰瓷，那個油門催下去的時候，就輸一半了，反正有行車記錄器，直接叫警察就好」、「就算行人有問題，不停車不報警是在幹麻，副駕也不阻止」、「在斑馬線跟行人硬幹，有理也說不清」、「婦人只要跌了，駕駛吃不完兜著走」。