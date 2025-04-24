神鬼女人資！虛構54名「幽靈員工」騙公司2400萬...下場曝

▲女人資竄改郵件，虛構派遣員工人數。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

大陸一名30歲女員工2018年進去一家外包公司擔任專員，負責為客戶公司招募派遣員工，但她竟為了還高利貸，虛構54名「幽靈員工」，騙公司540萬人民幣（約新台幣2400萬），最後被法院判4年。

根據《看看新聞》報導，張女於2018年進一家人力外包公司負責專案工作，幫客戶公司找派遣員工，而她的工作穩定，薪水也不低，但借貸卻讓她走入谷底。張女說，一開始大概欠2、30萬，但因為信用太差不能跟銀行貸款，去找了貸款公司，但事實上就是高利貸。

張女表示，她如果借10萬（約新台幣44.6萬元），扣掉手續費等，到手剩7萬（約新台幣31.2萬），但卻要她在10天內還20萬（約新台幣89.2萬），對方逼很緊，每天都催債，如果不還就瘋狂打電話，還傳她的定位。討債者稱，他人在公司樓下，不還錢就上去找她。

張女為了還錢，她發現公司的審核流程都是用電子郵件，竄改郵件就能虛構派遣員工數量，也能通過審核，2022年到去年8月，她跟親友要了銀行帳戶號碼，編造派遣員工的資料，親友收到公司轉帳後，就會把錢給她，她一共虛構了54名派遣員工，騙了540萬人民幣（約新台幣2400萬）。

張女說，2400萬中有400萬（約新台幣1700萬元）都拿去還債。去年8月，她到公安機關自首，她跟家屬還了63萬（約新台幣280萬元）

法院認為，張女利用職務之便，非法取得財物，金額龐大，構成職務侵占罪，判她有期徒刑4年，並處罰金10萬元（約新台幣44.6萬元）。

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