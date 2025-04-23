台東女手機不見了！暖警助攻記憶拼圖　復康巴士終尋獲

▲暖警協助民眾找回手機。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

一名婦人在家中驚覺手機不見，情急之下向台東縣大武警分局報案求助。大武派出所警員古聖謙受理後，不僅主動前往失主家中了解情況，還細心協助她回想手機可能遺落的地點，最終順利在復康巴士上尋回手機，讓失主感動不已。

據警方說明，報案的鄭姓婦人日前向警方表示，手機突然不翼而飛，遍尋家中卻毫無頭緒。警員古聖謙抵達現場後，見鄭女神情焦急，先行安撫情緒，接著引導她一步步回想手機的去向。

在古員耐心地引導下，鄭女想起當天曾搭乘由公益團體提供的愛心復康巴士前往醫院就診。古員立即根據線索，聯繫該公益團體，請求協助調查當日執勤司機是否有撿獲遺失物。

不久後便傳來好消息，司機果然在車內發現一支手機，經確認正是鄭女所遺失之物。司機也隨即將手機送至大武派出所歸還。

手機失而復得後，鄭女連聲道謝，對於古員在過程中展現的耐心與細膩協助深表感激。

大武警分局提醒民眾，搭乘復康巴士或其他大眾運輸工具時，務必於下車前再次確認隨身財物是否齊全，以降低物品遺失的風險。如有遺失情形，可立即撥打110或前往鄰近派出所報案，警方將秉持為民服務精神，協助民眾找回遺失物。