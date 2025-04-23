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駕車前遭勸阻…癌末女「自撞昏迷」愛犬當場亡！友嘆：該如何告訴她

▲台東富岡堤防停車場22日下午發生一起嚴重交通事故。（圖／記者楊漢聲翻攝，下同）

▲台東富岡堤防停車場22日下午發生一起嚴重交通事故。（圖／記者楊漢聲翻攝，下同）

記者楊漢聲／台東報導

台東富岡堤防停車場22日下午發生一起嚴重交通事故，一輛紅色自小客車在倒車過程中自撞安全島，駕駛的裴姓婦人（約60歲）疑似身體不適而失控，當場昏迷，警消獲報後到場搶救，並將她緊急送醫。車內陪伴的老狗「丁丁」因猛烈撞擊身亡，場面令人鼻酸。

根據現場畫面可見，事故發生時，婦人駕駛的紅色自小客車斜卡在人行道與車道邊界，車頭擦撞路邊安全島，車體受損明顯，警消獲報趕抵現場，將人送醫救治。

目擊者表示，裴婦在事故發生前就多次於住家前倒車失敗，顯得精神不濟、操作不穩，鄰居多次試圖協助並拍窗提醒她「不要再開」，但未獲回應，孰料，裴婦駕車駛離不久便發生事故。

▲台東富岡堤防停車場22日下午發生一起嚴重交通事故。（圖／記者楊漢聲翻攝，下同）

婦人友人見狀立刻報案，警消人員趕抵現場後破窗將其救出，送醫時雖仍有心跳，已陷入昏迷。警方表示，詳細肇事原因及是否涉及酒駕仍待進一步調查。

另外，事發當時裴婦車內還載有一隻老狗「丁丁」，丁丁因撞擊力道猛烈當場死亡，狗屍最終由警方與友人共同用布袋包覆後移出。裴婦友人透露，裴婦癌末，近日仍堅持親自駕車探訪親友，曾多次被勸阻卻未聽從，「本想讓狗狗陪她走完人生最後一程，想不到竟是牠先離開……」友人不捨表示，待裴婦甦醒時，不知該如何告訴她丁丁離世的消息。

台東警方呼籲民眾，若身體狀況不佳應避免駕駛，避免釀成遺憾事故，並提醒親友多加留意高齡或病患的日常行動安全。

▲台東富岡堤防停車場22日下午發生一起嚴重交通事故。（圖／記者楊漢聲翻攝，下同）

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