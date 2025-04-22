知名景區電動自行車無保險　旅客擦撞竟慘吞賠償

▲張姓民眾表示，近日到新竹市景區租用自行車觀光，途中不慎與路邊車輛擦撞，事後發現租車業者未投保保險。（圖／民眾提供）

記者周湘芸／台北報導

近年響應減碳，政府鼓勵規劃綠色旅遊達永續及環保目標，不少觀光景點附近也有自行車及電動自行車出租業者進駐，吸引國內外旅客體驗，但1名張姓民眾表示，近日到新竹知名景區租用自行車觀光，途中不慎與路邊車輛擦撞，事後發現租車業者未投保保險，政府也無相關規範。對此，交通部表示，會考慮訂定指引督促地方政府規範。

張小姐指出，近日跟家人前往新竹被譽為「北台灣最美自行車道」的新竹17公里海岸線，並於景區附近承租一輛4人電動輔助自行車，但行經途中不慎擦撞路邊車格汽車，導致她多處瘀青，同行家人更手部骨折、被甩出車外，事發後才發現租賃業者未替旅客及車輛投保保險，旅客得全額負擔賠償。

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張小姐無奈表示，政府近年大力推動綠色旅遊，更多次以自行車道作為國際宣傳亮點，這種多人共乘電動車時速可達20公里，卻沒有任何規範及保險保障，成三不管地帶，一旦發生意外，恐有損台灣觀光形象。

消基會交通委員會召集人李克聰表示，4輪電動輔助車應另外訂定騎乘範圍、安全檢驗機制、定型化契約，若地方政府無規範，不僅對旅客沒保障，業者也無所適從。

交通部指出，將派公路局協助新竹市政府訂定地方自治規定；至於是否督促地方政府統一規範安全檢查、保險、定型化契約，則會納入考量。