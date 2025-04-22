「車突然衝來閃不掉」！賈永婕兒也在康橋車隊　7學生傷勢曝

記者唐詠絮／彰化報導

康橋國際學校秀崗校區學生正進行「單車環島成年禮」，車隊行經彰水路三段時，突遭一輛自小客車撞擊，造成7名學生及駕駛共8人受傷，其中一名顏姓男學生傷勢最為嚴重，意識不清、左臂及臉部嚴重撕裂傷，正由二基轉送彰基急救，其餘6名受傷學生擦挫傷骨折，皆意識清楚送醫。受傷學生說，「轎車突然從對向衝來，根本閃不掉。」

▲轎車逆向撞腳踏車隊，7名學生受傷。（圖／民眾提供）

顏姓學生頭部受到撞擊、臉部撕裂傷、左臂開放性傷口，轉送彰基急救，意識不清；陳姓及顏姓2名男學生收治在衛福部彰化醫院，頭臉撕裂傷、四肢多處擦傷，滿臉鮮血送抵急診，現正接受檢查。據學生描述，「轎車突然從對向衝來，根本閃不掉。」

據悉101董座賈永婕兒子也在環島之列，所幸人沒事，但受傷的是兒子好朋友，車隊們都在為學生祈福，希望能脫離險境，恢復健康。

7名學生受傷名單如下：

二基醫院：黃女(16歲)意識清楚，肢體擦傷；顏男(15歲)意識不清，左大臂、臉頰撕裂傷、意識不清，轉彰基

部立彰化醫院：顏男(16歲)臉部撕裂傷，意識清楚，陳男(16歲)左小腿疑似骨折

北斗卓醫院：曹女(15歲)、邱女(15歲)、周男(16歲)皆肢體擦傷