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家寧獨自對全台3鞠躬！　爸媽妹3人交保拖過夜「躲廁所8分鐘」

▲▼家寧獨自對全台3鞠躬！　爸媽妹3人交保拖過夜「躲廁所8分鐘」。（圖／記者黃哲民攝）

▲家寧晚間10點率先步出地檢，爸媽妹3人則是拖到過夜才交保。（圖／記者黃哲民攝）

記者陳以昇、黃哲民、柯沛辰／新北報導

網紅「Andy老師」控訴經營10年的頻道遭前女友家寧母女奪走，意外揭露女方一家疑似涉及高額逃漏稅。新北地檢21日晚間複訊後，諭知一家四口交保，但唯獨家寧一人早早繳納保金離去，剩下雙親及胞妹3人則疑似為了躲避媒體，拖到22日凌晨才辦完手續，還躲在廁所約8分鐘，最後分乘2車離去。

新北地檢署21日懷疑群海娛樂涉嫌違反《稅捐稽徵法》，21日指揮調查局北機站搜索群海公司、家寧住處等5個地點。晚間，新北檢複訊家寧一家4口後，諭知家寧3萬元交保、家寧爸5萬元交保，但家寧媽曾淑惠、家寧妹都被限制出境出海，分別以20萬元、5萬元交保。

不過，僅僅半小時，家寧就在律師陪同下辦理完交保手續，步出新北地檢，向在場守候的大批媒體表示「謝謝！大家辛苦了」隨後直到上車前，家寧向鏡頭鞠躬3次，而且一改過去網友批評她在道歉影片中「鞠躬不夠誠意」，這次鞠躬幅度超過90度，頭也低得不能再低，堪稱是「對折式鞠躬」。

▼家寧獨自一人面對媒體，對鏡頭3度「對折式鞠躬」，頭低得不能再低。（圖／記者陳以昇攝）

▲▼家寧3萬交保，3度鞠躬離開新北檢。（圖／記者陳以昇攝）

▼爸媽妹3人則是拖到過夜才交保，看到媒體還一度躲進廁所。（圖／記者陳以昇攝，下同）

▲▼家寧獨自對全台3鞠躬！　爸媽妹3人交保拖過夜「躲廁所8分鐘」。（圖／記者陳以昇攝）

▲▼家寧獨自對全台3鞠躬！　爸媽妹3人交保拖過夜「躲廁所8分鐘」。（圖／記者陳以昇攝）

形成強烈對比的是，家寧媽晚間到場複訊時，不滿現場閃光燈不停，一度對媒體動怒。家寧妹則是身穿要價萬元的PXG上衣、手拎價值20萬元香奈兒包高調現身。

不過，3人晚間9點多被諭知交保後，遲遲未完成手續，直到凌晨0點多才完成手續。之後，3人躲在廁所約8分鐘，疑似躲避媒體，最終分乘2車離去。

▼家寧妹身穿要價萬元的PXG，上衣手上拎著價值20萬的香奈兒包現身新北檢。（圖／記者陳以昇攝）

▲▼家寧妹拎20萬香奈兒包移送，5萬交保。（圖／記者陳以昇攝）

▼家寧妹身穿要價萬元的PXG。（圖／翻攝自SUPERGOLF官網）

▲▼▼家寧妹身穿要價萬元的PXG。（圖／翻攝自SUPERGOLF官網）

▼家寧爸媽快步衝上車離去。（圖／記者陳以昇攝）

▲▼家寧獨自對全台3鞠躬！　爸媽妹3人交保拖過夜「躲廁所8分鐘」。（圖／記者陳以昇攝）

 
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