快訊／眾量級「收入破億」涉逃漏稅　家寧母女等9人遭搜索約談

▲家寧與母親因涉嫌逃漏稅，遭檢調搜索約談。（資料照／翻攝chianing_baby）

記者劉昌松、黃哲民／新北報導

YouTuber眾量級Andy老師(王崇睿)日前公開指控，前女友家寧(張家寧)一家將他經營10年的百萬頻道佔為己有，且頻道收入破億，但自己卻長期領月薪、微薄獎金，質疑頻道登記的公司「群海娛樂」疑似逃漏稅，Andy並在3月間帶著資料到調查局作證，新北地檢署21日指揮調查局北機站兵分5路搜索群海娛樂等處，並約談家寧母女在內9人到案，以釐清案情。

Andy與前女友家寧成立YT「眾量級CROWD」頻道打出知名度後，2018年成立群海娛樂公司負責頻道營運與財務，並由家寧母親曾淑惠擔任董事長，Andy掛名董事，持有25%股份，2024年10月Andy與家寧宣布分手，2025年3月11日，Andy發文稱「分手後我一無所有」，引起眾多網紅與網友專注。

▲Andy在3月間就曾帶著相關資料，到調查局北機站作證協助釐清群海娛樂涉逃漏稅案。（資料照／記者黃彥傑翻攝）

Andy透露自己在群海娛樂公司成立後，每月最多領到5萬元薪水，與家寧分手後要求查閱公司帳冊，卻被家寧媽媽拔掉董事職位，要求他簽署股權轉讓與保密協議，最後無法登入他傾注10年心血的「眾量級」頻道與相關社群帳號。

家寧媽率先提告，指控Andy相關言論涉嫌違反《個資法》以及《刑法》妨害名譽等罪嫌，Andy因此被新北市警局林口分局通知到案；在此同時，新北檢接獲相關情資後，也分案調查群海娛樂涉嫌逃漏稅案，Andy在律師陪同下，親自到調查局作證應訊。

檢調分析相關資料後，懷疑群海娛樂涉嫌違反《稅捐稽徵法》，21日指揮調查局北機站搜索群海公司和家寧住處等5個地點，並以被告身分約談家寧母女等9人到案，以釐清群海娛樂的財務以及經營狀況。