快訊／家寧媽20萬交保　母妹皆限制出境

▲家寧妹拎20萬香奈兒包現身新北檢。（圖／記者陳以昇攝，下同）

記者陳以昇、黃哲民、柯沛辰／新北報導

網紅「Andy老師」指控前女友家寧一家4口透過「群海娛樂」公司搶走他經營10年的頻道，意外揭露「群海娛樂」疑似涉及逃漏稅。新北地檢署21日複訊家寧一家4口後，諭令家寧3萬元交保、家寧爸5萬元交保，但家寧媽、家寧妹不僅分別以20萬元、5萬元交保，還雙雙被限制出境出海。

新北檢察官訊問後分別諭知：家寧3萬元交保、家寧爸5萬元交保；家寧妹5萬元交保、限制出境出海；家寧媽曾淑惠20萬元交保、限制出境出海。

強制處分結果出爐後，外界解讀家寧涉案程度不高。有記者追問檢方：家人是否替家寧扛責？還是家寧真的不知情？但檢方不願說明，僅表示依法審酌。

晚間10點，家寧在律師協助下順利繳交3萬元保釋金，步出新北地檢署。面對媒體大陣仗守候，家寧今晚首度打破沉默表示「謝謝，大家辛苦了！」直到上車前還3度鞠躬向媒體記者們致意。

與之形成鮮明對比的是，家寧妹妹現身地檢署時，手上拎著香奈兒22A Duma經典金色雙C LOGO菱格小羊皮雙肩後背包，價格約在20萬以上。

▼家寧媽曾淑惠20萬元交保，與小女兒一同被限制出境出海。（圖／記者陳以昇攝）