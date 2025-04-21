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社會 社會焦點 保障人權

快訊／一家4口「全變被告」進新北檢　家寧3萬、妹5萬交保

記者陳以昇、柯沛辰／新北報導

22:00更新：家寧3萬元交保、家寧妹5萬交保。

網紅「Andy老師」指控前女友家寧一家透過「群海娛樂」公司搶走他經營10年的頻道，意外揭露「群海娛樂」疑似涉及逃漏稅。新北地檢署21日指揮調查局兵分5路搜索，並約談家寧母女、證人等9人到案。晚間，家寧一家4口移送新北地檢署複訊，晚間9點後陸續交保。

晚間7點多，家寧及其雙親、胞妹一家4口陸續以被告身分抵達新北地檢署複訊，而被約談的5名證人則是被調查局請回，未移送地檢。目前全案朝違反稅捐稽徵法偵辦。

晚間7點多，一家四口陸續移送新北檢，家寧神情木然，父親則是面色凝重，兩人全程均不發一語，只是快步走進新北檢。妹妹不久後也現身，但戴著口罩、鴨舌帽，全程低頭躲避鏡頭。至於家寧媽曾淑惠則是不滿媒體拍攝，一度動怒。

晚間9點，家寧爸媽交保；晚間9點半，家寧以3萬元交保；晚間10點，家寧胞妹5萬元交保。

▼家寧爸、家寧嗎遭移送新北檢，檢方複訊後諭令2人交保。（圖／記者陳以昇攝）

▲▼家寧涉逃漏稅移送新北檢　一身粉色裝扮曝光。（圖／記者陳以昇攝）

▼家寧媽遮擋面部。（圖／記者陳以昇攝）

▲▼家寧涉逃漏稅移送新北檢　一身粉色裝扮曝光。（圖／記者陳以昇攝）

Andy老師日前控訴，他辛苦經營頻道「眾量級CROWD」近10年，累積超過227萬粉絲，期間月薪最多只領到5萬多元，不料與家寧分手後，自己被踢出董事會，不僅失去僅有的25％股權連連頻道都被女方一家成立的「群海娛樂公司」整碗捧走。

由於如此規模的粉絲頻道收入相當可觀，網友抽絲剝繭後，懷疑「群海娛樂公司」可能涉及逃漏稅，因此分別向國稅局及地檢署檢舉。

新北檢接獲情資後，分析相關資料，懷疑群海娛樂涉嫌違反《稅捐稽徵法》，21日指揮調查局北機站搜索群海公司、家寧住處等5個地點，並以被告身分約談家寧母女等9人到案，以釐清群海娛樂的財務以及經營狀況。

▼家寧一身粉色現身鏡頭前。（圖／記者陳以昇攝）

▲▼家寧涉逃漏稅移送新北檢　一身粉色裝扮曝光。（圖／記者陳以昇攝）

▼家寧妹快步走進新北檢。（圖／記者陳以昇攝）

▲▼快訊／家寧妹進新北檢。（圖／記者陳以昇攝）

 
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